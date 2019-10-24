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"دُمية للإخوان".. استضافة " بي بي سي" لمحمد علي تكشف اتباعه منهج "الإرهابية"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:01 م
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بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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عقب فشله الواضح، في حشد الشعب المصري ضد الدولة المصرية، حاول المقاول الهارب محمد علي، استخدام كارت آخر للظهور، حيث ظهر عبر شبكة "بي بي سي" في لقاء كشف خبثه واتباعه نهج الإخوان ودعم الأخيرة له، للتحريض ضد مصر، والتدبير للمخطط التخريبي.

 

استضافة في الـ"بي بي سي"

 

بعد كشف أكاذيب المقاول الهارب محمد علي، وإدراك المواطنين لحقيقته، وعدم الاستماع له، حاول العودة للأضواء مرة أخرى، بمساعدة شبكة "بي بي سي" التي كُشف لها خلال الأيام الماضية عن عدد من الانتهاكات التي تمارسها ضد العاملين لديها خاصة من النساء، بجانب عدد من السقطات المهنية  التي وقعت فيها القناة سواء فى بريطانيا أو خلال تغطيتها للأوضاع في المنطقة العربية، والأكاذيب التي تورطت فيها.

 

اتباع نهج الإخوان

 

ونظرًا لتورط شبكة "بي بي سي" في احتضان الإرهابيين، وهي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين للتحريض ضد مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، فإن ظهور المقاول الهارب محمد علي، عبر شاشتها، يكشف اتباعه نهج جماعة الإخوان الإرهابية، حيث يستخدم خلال اللقاء، ألفاظها وكلماتها، مما يدل على تأثره الكبير بفكر الجماعة، وتشربه من فكر العناصر الإرهابية عبر القنوات الإخوانية.

 

المخطط التخريبي

 

وكشف اللقاء، بأن المقاول الهارب، استخدم نفس المخطط التخريبي لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث تبين أنه بدأ بمرحلة التأثير على الرأي العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الفيديوهات، والثاني انتشاره على المنصات والقنوات الإعلامية.

 

لم يأتي لقاء المقاول الهارب عبر شبكة "بي بي سي" بجديد، فهو تكرار لما تم تداوله في الفيديوهات وتم كشف زيف وخداع تلك الشائعات، والهدف منه إعادة شحن المواطنين ضد الدولة، وتحريضهم على التظاهر مرة أخرى.

 

دعم الإخوان له

 

تعمد المقاول الهارب محمد علي، الحديث بأن هناك معارضة تدعمه، ولكنه تهرب خلال اللقاء في الكشف عن من هؤلاء المعارضة التي تدعمه، حتى أشار إلى دعم العناصر الإرهابية له، بالإضافة إلى الهارب أيمن نور الذي يقود مخططا لضرب استقرار الدولة المصرية، عبر القنوات التي تبث من تركيا.

وكان المقاول الهارب محمد علي، أطلق سلسلة فيديوهات عبر هاتفه المحمول، تهاجم الدولة المصرية، بزعمه أن هناك إهدار للمال العام، دون تقديم دلائل أو مستندات.

 

واستغلت جماعة الإخوان الإرهابية، تلك الفيديوهات وجعلت من المقاول الهارب محمد علي، دُمية تستخدمها في تقديم مادة إعلامية غير مهنية عبر قنواتها الإرهابية، ولكن دون جدوى، حيث كشفها المصريون وعرف مخططتها الخبيثة.

 

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الكلمات المفتاحية

محمد علي جماعة الإخوان الإرهابية بي بي سي المخطط التخريبي القنوات الإعلامية التحريض ضد مصر

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