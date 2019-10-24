افتتاح المؤتمر السنوي السابع لقسم الكلى بمستشفى المنصورة العام الجديد



الجدير بالذكر أن مستشفى المنصورة الدولي من اكبر الأماكن المتخصصة في اجراء هذا النوع من الجراحات في الشرق الأوسط حيث تم إجرائها ل 175 مريض منذ بداية مشروع الغدة الجار درقية منذ اربع سنوات.



كما تم خلال الحفل تقديم درع تكريم للدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وبعض من اساتذة الكلى بالجامعات المختلفة حيث تم تكريم الدكتور أحمد حلاوة استاذ زراعة الكلى بجامعة شيفيلد بإنجلترا والدكتور محسن القوصي استاذ الكلى بجامعة شيفيلد بإنجلترا والدكتور حسين شعيشع رئيس رابطة الكلى بالدقهلية تعبيرا عن مجهوداتهم في خدمة المجتمع عامة وفي خدمة مرضى الكلى بالأخص.

شهد اليوم الخميس الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة،وقائع إفتتاح المؤتمر السنوي السابع لقسم الكلى بالمستشفى المنصورة العام الجديد والذى يعقد على مدار يومى 24، 25 أكتوبر بنقابة الأطباء بالدقهلية.يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية،ويعد هذا المؤتمر الذى يقام للعام السابع على التوالي في اطار اتفاقية التوأمة مع جامعة شيفيلد - انجلترا تحت رعاية مديرية الصحة بالدقهلية وبالتعاون مع الجمعية العالمية لأمراض الكلى والجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى ونقابة الأطباء بالدقهلية.وخلال اللقاء ألقى الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة كلمة رحب فيها بالحضور من أساتذة كليات الطب بمختلف جامعات مصر والجامعات الخارجية.وأثني مكي فى الكلمة بالمؤتمر أبدى حرصه وسعادته على تواجده فى مثل هذه المؤتمرات العلمية التى تزيد من نقل الخبرات لشباب الأطباء والتى تصب فى مصلحة المواطن والمريض المصرى.كما أكد الدكتور أسامة الشحات رئيس المؤتمر إن المؤتمر يأتي ختاما لأسبوع الكلى حيث تم عقد ورش عمل وتدريب فعلى استمرت على مدار خمسه أيام.تم إجراء 15 عملية غدة جار درقية لـ 15 مريض غسيل كلوى، وذلك لعلاج مشكلات هشاشة العظام التى يعاني منها مرضى الغسيل الكلوي هذا بالإضافة إلى المحاضرات النظرية.