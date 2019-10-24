محافظ المنوفية يبحث مع النواب سبل التعاون والنهوض بكافة الخدمات

اجتمع اليوم الخميس، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بأعضاء مجلس النواب على مستوى مدن ومراكز المحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، لمناقشة أهم المشكلات التي تعاني منها المحافظة في القطاعات المختلفة، بحضور مديري المديريات الخدمية، وعدد من مديري إدارات الديوان العام.



في بداية الاجتماع، أكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم ودعم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة، مع وضع المقترحات والرؤي الجادة لحل المشكلات التي تعاني منها المحافظة.



حيث استمع المحافظ من أعضاء مجلس النواب إلى المشكلات التي تواجه المنوفية والتي تتمثل في مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والصحة، وتم مناقشه المشكلات والمعوقات ووضع حلول فورية لها بما يصب في مصلحة المواطنين من حيث توفير خدماتهم واحتياجاتهم.



وفي ذات السياق، أثنى أعضاء مجلس النواب على ما يقوم به محافظ المنوفية من جهود في النهوض بكافة الخدمات التي تقدم للمواطن، مؤكدين على دعمهم الكامل للمحافظ والجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة في كافة القطاعات.



وفي نهاية اللقاء، أكد محافظ المنوفية على أن الدولة تعمل وفق منظومة وخطط واستراتيجيات مدروسة من أجل النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس النواب بصفة شبه دورية لما له من دور في التقريب بين القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة لحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة.