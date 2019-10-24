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أخيرا.. سامسونج تحل مشكلة "بصمة الإصبع" في هواتف S10

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:15 م
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سامسونج S10
سامسونج S10
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أرسلت شركة سامسونج تحديث جديد لهواتف S10، وذلك بعد اكتشفا ثغرة في خاصية "بصمة الإصبع"، حيث كان بإمكان أي شخص فتح الهاتف باستخدام طبقة حماية غير أصلية للشاشة.

وحل التحديث الجديد هذه المشكلة تمامًا، بالإضافة إلى أنه يشمل هواتف نوت 10 أيضًا، ليتوفر حاليًا لمالكي الهواتف في كوريا الجنوبية فقط، كما تعمل سامسونج على توفيره في باقي دول العالم.

وحذرت سامسونج المستخدمين مؤخرًا من استعمال واقي حماية للشاشة غير أصلي، حيث نشرت التنويه في موقعها الرسمي قائلة أن واقي حماية الشاشة غير الموصى والمخدوش والمتسخ غير يؤدي على تعطل في وظائف قارئي بصمة الإصبع.

ويبدو الفرق واضحًا بين المعنى المفهوم من الرسالة التحذيرية التي نشرتها سامسونج، والعطل التي لحق بقارئ بصمة الإصبع على أرض الواقع والذي يسمح كما نوهنا بفتح قفل الهاتف من أي شخص أخر.

وأوصت سامسونج المستخدمين بإزالة واقي الشاشة عن الهاتف، وإعادة ضبط إعداد البصمة من جديد ومن الأفضل الإعتماد على طريقة حماية أخرى عبر بصمة الوجه مثلاً لحين وصول التحديث لهواتفهم لحل هذه المشكلة.
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