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"النقل" تنفي وجود حساب لـ كامل الوزير على "فيس بوك": "الصفحات المنسوبة لا تخصه"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:21 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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نفى المتحدث الإعلامي باسم وزارة النقل محمد عز، وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.

وأكد عز، في بيان اليوم الخميس، أن الحسابات المنسوبة إلى وزير النقل لا تخصه، وأن الوزاة غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار مشيرا الى أن التصريحات التي يتم نسبها إلى الوزير على بعض الصفحات التي تدعي أنها صفحة الفريق مهندس كامل الوزير عارية تماما من الصحة ولم يصرح بها الوزير وأن هذه الصفحات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وأوضح أن أخبار وتصريحات الفريق مهندس كامل الوزير يتم نشرها عبر صفحة وزارة النقل على الفيس بوك والموقع الإلكتروني للوزارة فقط.
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كامل الوزير وزير النقل فيسبوك حساب وزير النقل على الفيسبوك

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