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وكيل تعليم الفيوم يتابع الدورة التدريبية المتقدمة لمهارات الحاسب الآلي لمعلمات التعليم المجتمعي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:18 م
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أرشيفية
أرشيفية
ريهام على
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تابع محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة في تنمية المهارات الأساسية للحاسب الآلي لمعلمات مدارس التعليم المجتمعي بإدارة يوسف الصديق التعليمية (المجموعة الثانية)، والمنعقد بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بغرب الفيوم، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة مشروع (التوسع في إتاحة التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر).

تم تنفيذ التدريب خلال الفترة من الأحد 20 أكتوبر وحتى الخميس 24 أكتوبر 2019م، وذلك بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التعليم المجتمعي والمشاركة المجتمعية والتطوير التكنولوجي) وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بالتعاون مع اليونسيف والإتحاد الأوروبي.

وأكد وكيل تعليم الفيوم، خلال تفقده الدورة التدريبية، إن التدريب على مهارات الحاسب الآلي له أهمية قصوى، وذلك من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

حضر التدريب الأستاذ هشام أبوعوف، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، والأستاذة سومية محمد، مدير إدارة التعليم المجتمعي، والأستاذة جيرمين إبراهيم بشرى، مدير المشروع بجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بمحافظة الفيوم، والأستاذ محمد فاروق، مدير مركز التطوير التكنولوجي، والفريق المعاون بالتطوير التكنولوجي.
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