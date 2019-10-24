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المشدد 15 عامًا لبائع خضار و2 آخرين لإتجارهم في "الحشيش" بالخانكة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:17 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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عاقبت محكمة جنايات بنها، بائع خضار و2 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمهم 10 آلاف جنيه، لإتجارهم في "الحشيش" بدائرة مركز الخانكة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين عادل علي ماهر هلال، وعلي حسن حسني علي، وخالد علي إبراهيم علي، وممثل النيابة خالد إبراهيم عثمان وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.

كان مركز الخانكة قد تلقى معلومات مفادها قيام بائع خضار و2 آخرون بالاتجار في مخدر الحشيش، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتبين أنهم "هاني.م.ا" بائع خضار، "محمود.ح.ع"، "عصام.ح.ع"، وباستصدار إذن النيابة خرجت مأمورية استهدفت أماكن ترددهم وتم ضبطهم.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق والتي أمرت بإحالتهم للمحكمة وأصدرت قرارها السابق
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