عاجل.. الأهلي يعلن نهاية أزمة كوليبالي

أعلنت إدارة النادي الأهلي انتهاء أزمة سليماني كوليبالي مهاجم الفريق السابق بعد واقعة هروبه من القلعة الحمراء في مايو 2017 دون إبلاغ النادي .









وكانت إدارة الأهلي قد قامت بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لشكوي اللاعب للحفاظ على حقوق النادي وفقاً للوائح والقوانين.









وبعد جلسات تحكيمية حصل الأهلي على حكم بتغريم اللاعب مليون وأربعمائة ألف دولار ، لكن كوليبالي لم يلتزم بالسداد أكثر من مرة مما ترتب عليه إيقافه.









ثم بعد تدخل نادي النجم الساحلي وقام بشراء كوليبالي وبدأ التفاوض مع الأهلي لإنهاء الأزمة بشكل ودي عن طريق منح الأهلي مستحقاته المالية بشكل كامل.









ورحب محمود الخطيب رئيس الأهلي بالتفاوض مع مع نظيره التونسي النجم الساحلي لحل الأزمة بشكل ودي نظراً للعلاقة الجيدة بين الناديين على مدار السنوات الماضية.









ونجحت المفاوضات في النهاية للتوصل لاتفاق بين الأهلي والنجم الساحلي وتم إسدال الستار على هذه المشكلة بتوقيع عقد ثلاثي بين الأهلي والنجم وكوليبالي لضمان حقوق كل الأطراف.









وقامت إدارة الأهلي بإرسال خطاب للاتحاد الدولي لكرة القدم تؤكد فيه على تسوية أزمة اللاعب وحصول الأهلي على حقوقه وفقًا للعقد الذي تم إبرامه.



