Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الأهلي يعلن نهاية أزمة كوليبالي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:02 م
Advertisements
كوليبالي
كوليبالي
Advertisements
أعلنت إدارة النادي الأهلي انتهاء أزمة سليماني كوليبالي مهاجم الفريق السابق بعد واقعة هروبه من القلعة الحمراء في مايو 2017 دون إبلاغ النادي .


وكانت إدارة الأهلي قد قامت بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لشكوي اللاعب للحفاظ على حقوق النادي وفقاً للوائح والقوانين.


وبعد جلسات تحكيمية حصل الأهلي على حكم بتغريم اللاعب مليون وأربعمائة ألف دولار ، لكن كوليبالي لم يلتزم بالسداد أكثر من مرة مما ترتب عليه إيقافه.


ثم بعد تدخل نادي النجم الساحلي وقام بشراء كوليبالي وبدأ التفاوض مع الأهلي لإنهاء الأزمة بشكل ودي عن طريق منح الأهلي مستحقاته المالية بشكل كامل.


ورحب محمود الخطيب رئيس الأهلي بالتفاوض مع مع نظيره التونسي النجم الساحلي لحل الأزمة بشكل ودي نظراً للعلاقة الجيدة بين الناديين على مدار السنوات الماضية.


ونجحت المفاوضات في النهاية للتوصل لاتفاق بين الأهلي والنجم الساحلي وتم إسدال الستار على هذه المشكلة بتوقيع عقد ثلاثي بين الأهلي والنجم وكوليبالي لضمان حقوق كل الأطراف.


وقامت إدارة الأهلي بإرسال خطاب للاتحاد الدولي لكرة القدم تؤكد فيه على تسوية أزمة اللاعب وحصول الأهلي على حقوقه وفقًا للعقد الذي تم إبرامه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نهاية أزمة كوليبالي سليمان كوليبالي رئيس الاهلي النجم الساحلي الاهلي الأهلي أزمة كوليبالي

أخبار تهمك

« ON شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 21 ساعة

« Yalla شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

الآن

عاجل.. الأهلي يعلن نهاية أزمة كوليبالي

منذ أقل من ساعة

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

خطر كبير يواجه برشلونة.. والسبب تير شتيجن

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ أقل من ساعتين

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 7 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت TIME SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW» الهدف الأول LIVE

الآن

موضوعات متعلقة

فيفا ينتصر للأهلي في أزمة "كوليبالي".. ويلزم اللاعب بدفع مليون و450 ألف دولار للأحمر

المستشار القانوني للأهلي يوضح موقف كوليبالي بعد انضمامه للنجم الساحلي

عاجل.. اتفاق جنتلمان ينهي أزمة "الهارب" سليماني كوليبالي

الأهلي يصدم سليماني كوليبالي

الأهلي "يخنق" سليماني كوليبالي بفرمان جديد

النجم الساحلي يرد.. هل ينتقل نجم الفريق التونسي للأهلي في صفقة تبادلية ؟

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

03:52 م

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

03:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status