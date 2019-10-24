آبي أحمد: روسيا عرضت التوسط بين مصر وإثيوبيا في أزمة سد النهضة





قال آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، إنه أجرى مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حوارًا مفيدًا جدًا، وبعد الحديث عن العلاقات الثنائية وما ينبغي أن نقوم به الآن وفي المستقبل، رأينا أن الإعلام هو من يخلق المشاكل ويؤجج المسألة، مؤكدًا أن هناك رغبة شديدة بين المسئولية والشعبين في الدولتين في العمل لما يفيدهم، ويجعل الطرفين يفوزان.وأضاف "أحمد"، خلال تصريحات له على هامش قمة "روسيا- إفريقيا"، اليوم الخميس: "أعلم أن ما يقلق المصريين هو عدم تحديد موعد ملئ خزان سد النهضة، ونحن نؤمن كإثيوبيين أن نستفيد من الماء، ولكن من غير أضرار بالمصريين"، مشيرًا إلى أمنه بعد الاتفاق حول هذا الأمر سياسيًا سوف يستمر الخبراء من الدولتين في الاتفاق على موعد محدد لملء خزان سد النهضة، وبناءً على توصياتهم سنتخذ قرار بما لا يضر المصريين وفي نفس الوقت يستفيد منه الإثيوبيين، مشددًا على أن لقاءه مع السيسي لم يركز على سد النهضة فقط، وإنما تطرقوا لمشروع إثيوبيا لزراعة الأشجار، والذي يأتي بنتائج إيجابية في زيادة نسبة الأمطار في إثيوبيا، منوهًا إلى أنه عرض على الرئيس السيسي، المشاركة في هذا المشروع.وتابع رئيس وزراء إثيوبيا، أن مصر وإثيوبيا من أكبر الدول الإفريقية، والكثير يبدى تخوفه من حدوث صراع بينهما، ومنهم روسيا التي عرضت التوسط في هذا الشأن، معقبًا: "إن كان تدخلهم سياسيًا فلا مشكلة فيه، بينما الامور الفنية هناك لجنة ثلاثية مكونة من مصر والسودان وإثيوبيا سوف تستمر في مفاوضاتها للوصول لحل مرضي".