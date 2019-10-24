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برعاية البنك الأهلي.. 7 نوفمبر انطلاق فعاليات مهرجان تونس السنوي التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:07 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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تستضيف قرية تونس على ضفاف بحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، فعاليات مهرجان تونس السنوي التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2019، برعاية البنك الأهلى.

كان اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، قد قرر تشكيل لجنة، برئاسة اللواء أشرف موافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية ممثلين عن العلاقات العامة بالمحافظة وهيئة تنشيط السياحة والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، ومجلس مدينة يوسف الصديق، والتربية والتعليم، وجامعة الفيوم، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفرع المجلس القومي للمرأة، والأستاذ محمود الشريف، رئيس جمعية الخزافين بقرية تونس منسق عام المهرجان، وذلك لمراجعة كافة أعمال النظافة العامة والتجميل والإنارة ودهان الأسوار وواجهات المباني ورسم أشكال معبرة عن مصر والفيوم عليها، ومعالجة الطرق وتقليم الأشجار والباكيات الخاصة بالجهات الحكومية لعرض منتجاتها داخلها، مع ضرورة الحفاظ على الحياة البيئية للقرية، وإعداد بيان تفصيلي بكل ذلك يُعرض على المحافظ شخصيًا لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بالمهرجان أولًا بأول ليخرج بصورة حضارية مشرفة تليق باسم محافظة الفيوم.

وأشار محافظ الفيوم، أن إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية لها دور كبير فى تنشيط حركة السياحة للمحافظة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بهذه القرى والارتقاء بالصناعات اليدوية والحرفية التى تجسد تراث الفيوم.

وصرح مسئولو البنك الأهلى، أن رعاية البنك لمهرجان تونس لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية يأتي انطلاقًا من حرصه علي المشاركة المجتمعية ودعم الحرف اليدوية والتراثية.
برعاية البنك الأهلي.. 7 نوفمبر انطلاق فعاليات مهرجان تونس السنوي التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية
برعاية البنك الأهلي.. 7 نوفمبر انطلاق فعاليات مهرجان تونس السنوي التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية
برعاية البنك الأهلي.. 7 نوفمبر انطلاق فعاليات مهرجان تونس السنوي التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية
برعاية البنك الأهلي.. 7 نوفمبر انطلاق فعاليات مهرجان تونس السنوي التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية
برعاية البنك الأهلي.. 7 نوفمبر انطلاق فعاليات مهرجان تونس السنوي التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية
برعاية البنك الأهلي.. 7 نوفمبر انطلاق فعاليات مهرجان تونس السنوي التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية
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الكلمات المفتاحية

مصر قرية تونس الفيوم البنك الاهلي اخبار

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