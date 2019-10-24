خلال 24 ساعة.. مصرع طفل بملوي وآخر بديرمواس غرقًا

وفاة عامل بملوي إثر تناوله قرص حفظ الغلال



وعلى جانب أخر، تبلغ مساء أمس الاربعاء لمركز شرطة ديرمواس من عمليات النجدة بلاغًا يفيد بغرق طفل أثناء استحمامه بترعة الديروطية بدائرة المركز، وعقب انتقال قوات الأمن برئاسه المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز تبين ان الطفل " عبد الرحمن محمد نعمان قفطان" ١٣ طفل، وبسؤال والده الطفل " محمد نعمان" مساعد شرطة بالامن المركزي أقر غرق نجله أثناء استحمامه.



وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة الطفل وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، تم نقل الجثة للمشرحة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية.



خلال 24 ساعة شهدت محافظة المنيا حادثى غرق، إحداهما لطفل فى مركز ديرمواس بالغ من العمر 13 عاما، والاخر فى مركز ملوى لم يتخطى الـ4 سنوات، تحررت المحاضر اللازمة وتم التحفظ على الجثنين بالمشرحة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.كان قد تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا أخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوى العام، بوصول طفل جثة هامدة، وبانتقال قوات الامن تين أن الجثة لـ يوسف مرزوق جمال، مقيم بقرية دروة التابعة إداريًا لمركز ملوى، لقى مصرعة إثر إصابتة بـ "إسفكسيا الغرق"، وتم التحفظ على الجثة داخل مستشفى ملوى العام.