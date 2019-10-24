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تعرف على مواصفات هاتف أبل iPhone SE 2 المقبل

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:01 م
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ابل
ابل
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قالت شركة أبل إن هاتفها المقبل يطلق عليه اسم  iPhone SE 2، كما أنه سيأتى بشاشة LCD، مثل XR و iPhone 11،وتم تطوير الشاشة بواسطة شركة LG الكورية الجنوبية.

ومن المتوقع أن تطرح أبل هاتفها مطلع العام المقبل، بسعر يصل إلى 399 دولارًا، ووفقا لموقع Timesofindia الهندي.

وهاتف iPhone SE 2 مثل iPhone 8 الذي تم إطلاقه في عام 2017، ولكن الاختلاف أنه سيدعم بشريحة A13 Bionic الجديدة الموجودة في طرازات iPhone 2019.

وهاتف iPhone SE2 المقبل سيكون به ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت.
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