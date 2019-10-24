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مؤشر سوق دبي المالي ينهي تعاملات اليوم علي إرتفاع بنسبة 0.14%

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:54 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبي المالي 

اأنهي سوق دبي المالي تعاملات  اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي إرتفاع ، حيث صعد المؤشر العام  بنسبة 0.14% رابحاً 3.97 نقطة ليغلق عند مستوى 2784.11 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات ،وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 158.3 مليون سهم محققة ما قيمته 200.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2210 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 16 سهماً، واستقرت 4 أسهم.
 
وارتفعت 4 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.26%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.13%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.15%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 1.99%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.15%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3%.


من جانبه ، إستهل سوق بي المالي  تعاملات اليوم، الخميس أخر أيام الأسبوع علي إرتفاع ، حيث صعد المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.21% رابحا 5.89 نقطة ليصل إلى مستوى 2786.03 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 99.7 مليون سهم محققة ما قيمته 103.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1308 صفقة ل29 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم.
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