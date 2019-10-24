تعرف على مواصفات سيارة ميتسوبيشي MI-TECH

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن سيارتها MI-TECH Concept الاختبارية، وجاء هذا خلال فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات، المقرر استمراره حتى بداية نوفمبر المقبل.





وعن مواصفات السيارة الاختبارية الجديدة، فقالت الشركة إنها تنتمي لفئة SUV، كما تعتمد على نظام دفع هجين Plug-in يتألف من أربعة محركات كهربائية وتوربينة غاز تعمل كموسع نطاق (Range Extender).



