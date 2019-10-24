Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على مواصفات سيارة ميتسوبيشي MI-TECH

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:55 م
Advertisements
سيارة MI-TECH Concept
سيارة MI-TECH Concept
Advertisements
أعلنت شركة ميتسوبيشي عن سيارتها MI-TECH Concept الاختبارية، وجاء هذا خلال فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات، المقرر استمراره حتى بداية نوفمبر المقبل.

وعن مواصفات السيارة الاختبارية الجديدة، فقالت الشركة إنها تنتمي لفئة SUV، كما تعتمد على نظام دفع هجين Plug-in يتألف من أربعة محركات كهربائية وتوربينة غاز تعمل كموسع نطاق (Range Extender).

وسيارة MI-TECH Concept مجهزة بأحدث الأنظمة التقنية المتمثلة في شاشة Head-up لعرض المعلومات والتحذيرات على الزجاج الأمامي مباشرة، وتعمل أنظمة السلامة على عمليات التوجيه والكبح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواصفات السيارة الاختبارية شركة ميتسوبيشي شاشة Head-up سيارة MI-TECH Concept

أخبار تهمك

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 6 ساعات

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كواليس إصابة محمد محمود في قدمه الثانية أثناء التدريب

منذ حوالي 6 ساعات

خطر كبير يواجه برشلونة.. والسبب تير شتيجن

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

منذ 41 دقيقة

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 12 ساعة

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على أبرز مواصفات سيارة فورد "Focus" الجديدة

كوبرا تخطط لطرح سيارة SUV كوبيه جديدة خلال معرض جنيف المقبل

"ميتسوبيشي" تعلن عن تجديد موديلات SUV في جينيف

مازدا تطلق أيقونتها "CX-30" الجديدة في معرض جنيف 2019

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

07:40 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

03:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status