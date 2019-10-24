Advertisements
Advertisements
Advertisements

بورصة البحرين تنهي تعاملات اليوم علي إرتفاع بنسبة 0.08%

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:47 م
Advertisements
بورصة البحرين
بورصة البحرين
نيفين سمير
Advertisements

بورصة البحرين 

إختتمت بورصة البحرين تعاملات اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع علي ارتفاع ، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى،بنسبة 0.08% رابحاً 1.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1526.44 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات على 5.3 مليون سهم بقيمة 700.4 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.22% مدفوعاً بصعود سهم بنك البجرين والكويت بنسبة 0.55%، ثم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.22%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.60% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.83%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
 
وعن الأسهم المتاولة ببورصة البحرين فقد ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.44% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.67%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.70%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. كواليس إصابة محمد محمود في قدمه الثانية أثناء التدريب

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 19 ساعة

خطر كبير يواجه برشلونة.. والسبب تير شتيجن

منذ ساعة

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ حوالي 9 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 6 ساعات

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 12 ساعة

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

موضوعات متعلقة

بورصة البحرين تقفز لـ1% بختام جلسة اليوم

"البنوك التجارية" تقود بورصة "البحرين" للصعود بختام التعاملات

مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.36% بختام جلسة الثلاثاء

مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.10% بختام جلسة الثلاثاء

بورصة البحرين تصعد 0.24% بالتعاملات الصباحية

بورصة البحرين تتزين بالأخضر بختام أخر جلسات الأسبوع

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

07:40 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

03:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status