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بورصة البحرين تنهي تعاملات اليوم علي إرتفاع بنسبة 0.08%
الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:47 م
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نيفين سمير
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بورصة البحرين
إختتمت بورصة البحرين تعاملات اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع علي ارتفاع ، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى،بنسبة 0.08% رابحاً 1.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1526.44 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات على 5.3 مليون سهم بقيمة 700.4 ألف دينار.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.22% مدفوعاً بصعود سهم بنك البجرين والكويت بنسبة 0.55%، ثم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.22%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.60% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.83%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
وعن الأسهم المتاولة ببورصة البحرين فقد ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.44% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.67%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.70%.
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