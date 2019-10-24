بورصة البحرين تنهي تعاملات اليوم علي إرتفاع بنسبة 0.08%





بورصة البحرين





إختتمت بورصة البحرين تعاملات اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع علي ارتفاع ، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى،بنسبة 0.08% رابحاً 1.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1526.44 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات على 5.3 مليون سهم بقيمة 700.4 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.22% مدفوعاً بصعود سهم بنك البجرين والكويت بنسبة 0.55%، ثم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.22%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.60% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.83%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.