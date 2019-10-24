أئمة وعلماء ليبيا في زيارة لمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية



وتأتي الزيارة ضمن البرنامج التدريبي للوفد في الدورة التدريبية التي تنظمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، ضمن إطار "نبذ وتفنيد فتاوى وأفكار التطرف والغلو والتكفير".



وخلال الجولة تعرف الوفد الليبي على أقسام مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وما يقدمه كل منها، من رصد لخطابات الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي، وتحليلها والرد عليها.



وأبدى أعضاء الوفد اهتمامهم بإصدارات المرصد الشهرية، وتوسعه في كشف فكر الجماعات الإرهابية، وهو ما ظهر جليًا في عناوين تلك الإصدارات مثل "لماذا تتصدر جماعة بوكو حرام الجماعات الأكثر دموية في العالم"، “العائدون من داعش" و"استراتيجية داعش في استقطاب وتجنيد الشباب".



من جانبه، قال المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية: "نحن ندرب العاملين في مركز الفتوى على دراسة الظواهر الاجتماعية ومهارات التنمية البشرية، حتى يكون المفتي ملمًا بكافة جوانب الحياة، ويقدم الفتوى بالشكل المناسب والدقيق"، مؤكدًا أن المركز على استعداد كامل لدعم الشعب الليبي الشقيق، من خلال إطلاق قوافل دعوية وتوعوية؛ لمكافحة التطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

قام الوفد الليبي السابع بزيارة مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، للاطلاع على الجهود التي يقودها الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة.