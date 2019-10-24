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عاجل.. الأهلي ينهي أزمة "الهارب" سليماني كوليبالي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:44 م
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سليماني كوليبالي
سليماني كوليبالي
علي نبوي
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توصل نادي الأهلي إلى اتفاق مع النجم الساحلي التونسي لإنهاء أزمة سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأحمر سابقًا والذي كان قد هرب من أجل الاحتراف الخارجي.

 

 

واتفق الأهلي على قيام نادي النجم الساحلي الذي يضم بين صفوفه كوليبالي على منح الفريق الأحمر الغرامة المالية والتي تقدر بمليون و٤٣٦ ألف دولار على دفعات.

 

 

وتضمن الاتفاق العقد الثلاثي بين الأهلي وإدارة النجم الساحلي منح النادي الأحمر المبلغ المالي المطلوب على دفعات وتم توقيعه في حضور المحامي السويسري مونتيري

 

 

وكان المحكمة الرياضية الدولية قد وقعت عقوبة مالية على سليماني كوليبالي قيمتها مليون و٤٣٦ ألف دولار بعد واقعة هروبه من الأهلي في مايو ٢٠١٧.

 

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سليماني كوليبالي النجم الساحلي الدوري التونسي الاهلي اخبار الريضة

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