Advertisements
عروض اولاد رجب في كافة فروعها على مستوى الجمهورية خلال شهر اكتوبر
الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:40 م
Advertisements
Advertisements
عروض اولاد رجب اليوم
تقدم سلاسل محلات اولاد رجب الكثير من العروض والخصومات على بعض اللسع والمنتجات التى يحتاج اليها المواطن بصورة مستمرة في حياته اليومية وتعتبر سلال محلات اولاد رجب واحدة من اهم السلاسل التجارية في مصر وتتميو بانتشار فروعها على مستوى الجمهورية وباسعار عروضها المتميزة عن غيرها من السلاسل التجارية وجاءت العروض والتخفيضات كما يلي:
خصومات اولاد رجب على السلع الغذائية
تضمنت عروض الاسماك هى سمك بوريد وكذلك جمبري وسط وديط رومي مجمد و رويال سمان مجمد و فرجللو هوت دوج بقري و فرجللو سجق عائلي ، المراعي فرانكفورتر بقري و ميتلاند هوت دوج و مونتانا بامية ممتازة او ملوخية و بطاطس فارم فريتس او بوم فريت بطاطس , بصل احمر و تفاح احمر وتفاح اصفر مستورد , لحكم بلدي كباب حلة او اسكالوب , فخدة بتلو او ريش بتلو بالعظم استرالي , كبدة ضاني مستوردة , ستار مكرونة فجر ارز فاخر و المستقبل ارز.
وتضمنت ايضا تخفيضات اولاد رجب العددي من السلع والمواد المعلبة التى شكل أهمية كبرى لدى المستهلك هى (المراعي لانشون سادة وبالزيتون والبهارات، فرجللو لانشون دجاج وزيتون كلاماتا، لبنيتا زبادي فراولة او خوخ ، جرين لاند جبنة انواع و فافرسكوف جبنة ريكفورد مثلث، جبنة بريزيدون انواع.
Advertisements