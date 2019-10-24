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عروض اولاد رجب في كافة فروعها على مستوى الجمهورية خلال شهر اكتوبر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:40 م
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بوابة الفجر
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عروض اولاد رجب اليوم 
تقدم سلاسل محلات اولاد رجب الكثير من العروض والخصومات على بعض اللسع والمنتجات التى يحتاج اليها المواطن بصورة مستمرة في حياته اليومية وتعتبر سلال محلات اولاد رجب واحدة من اهم السلاسل التجارية في مصر وتتميو بانتشار فروعها على مستوى الجمهورية وباسعار عروضها المتميزة عن غيرها من السلاسل التجارية وجاءت العروض والتخفيضات كما يلي:

عروض اولاد رجب في كافة فروعها على مستوى الجمهورية خلال شهر اكتوبر
عروض اولاد رجب في كافة فروعها على مستوى الجمهورية خلال شهر اكتوبر
عروض اولاد رجب في كافة فروعها على مستوى الجمهورية خلال شهر اكتوبر
عروض اولاد رجب في كافة فروعها على مستوى الجمهورية خلال شهر اكتوبر
عروض اولاد رجب في كافة فروعها على مستوى الجمهورية خلال شهر اكتوبر

خصومات اولاد رجب على السلع الغذائية 

تضمنت عروض الاسماك هى سمك بوريد وكذلك جمبري وسط وديط رومي مجمد و رويال سمان مجمد و فرجللو هوت دوج بقري و فرجللو سجق عائلي ، المراعي فرانكفورتر بقري و ميتلاند هوت دوج و مونتانا بامية ممتازة او ملوخية و بطاطس فارم فريتس او بوم فريت بطاطس , بصل احمر و تفاح احمر وتفاح اصفر مستورد , لحكم بلدي كباب حلة او اسكالوب , فخدة بتلو او ريش بتلو بالعظم استرالي , كبدة ضاني مستوردة , ستار مكرونة فجر ارز فاخر و المستقبل ارز.

عروض اولاد رجب في كافة فروعها على مستوى الجمهورية خلال شهر اكتوبر
عروض اولاد رجب في كافة فروعها على مستوى الجمهورية خلال شهر اكتوبر
عروض اولاد رجب في كافة فروعها على مستوى الجمهورية خلال شهر اكتوبر

وتضمنت ايضا تخفيضات اولاد رجب العددي من السلع والمواد المعلبة التى شكل أهمية كبرى لدى المستهلك هى (المراعي لانشون سادة وبالزيتون والبهارات، فرجللو لانشون دجاج وزيتون كلاماتا، لبنيتا زبادي فراولة او خوخ ، جرين لاند جبنة انواع و فافرسكوف جبنة ريكفورد مثلث، جبنة بريزيدون انواع.


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