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رئيس "جودة التعليم": العمل الرقمي يقلل الجهد والكلفة.. والعالم كله يتجه إليه

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:47 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة بوزارة التربية والتعليم، لقاءً تنويريا بعنوان (نحو التحول الرقمي في منظومة اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي) بهدف تمكين مراجعي رياض الأطفال والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتعليم الأزهري من فنيات التعامل مع النظام الرقمي الجديد لمنظومة المراجعة الخارجية والاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي بجمهورية مصر العربية، الذي أعدته الهيئة مؤخرا، وذلك خلال الفترة من ٢٢- ٢٤ أكتوبر الجاري، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبحضور كل من الدكتورة أسماء عبد المنعم مصطفى نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعي، والدكتورة راجية علي محمود طه نائب رئيس الهيئة للتعلم الأزهري، والأستاذة رنداحلاوة مدير عام الإدارة العامة للجودة بوزارة التربية والتعليم، والدكتور أسامةصالح مدير إدارة الاعتماد، والدكتور عطية السيد عبد العال مدير إدارة التدريب بالهيئة.

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة إن رقمنة منظومة المراجعة والاعتماد وإدارة فرق المراجعة الخارجية من خلال تطبيق على الهاتف المحمول هو تحول حتمي فرضته معطيات المرحلة الحالية حيث يتوجه العالم كله الآن إلى تقليل العمل بالورقيات والعمل بصورة رقمية كاملة بما يضمن سرعة تنفيذ زيارات المراجعة وتقليل الجهد والوقت المبذول والكلفة، وكذلك تيسير التواصل بين الأطراف المعنية في إعداد ومراجعة التقارير، وأكدت أن الهيئة حريصة كل الحرص على تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية بالتعليم وتأهيل الكوادر وتدريبها على المستجدات في عمل الهيئة إيذانا ببدء أعمال المراجعة الخارجية للمدارس المتقدمةللاعتماد من الهيئة للعام الدراسي 2019-2020 التي ستقوم الهيئة لزيارتها للوقوفعلى مدى التزامها بمعايير ضمان الجودة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة أسماء عبد المنعم مصطفي نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعي أن هذا التحول الرقمي -والذي يستهدف مواكبة العصر والتوجهات العامة للدولة للتحول الرقمي- يرمي إلى الارتقاء بمستوى جودة تقارير المراجعة الخارجية، وتيسير إجراءات المراجعات والذي يعد نقلة نوعية حقيقية وغير مسبوقة في أسلوب عمل فرق الزيارة الميدانية بمؤسسات التعليم قبل الجامعي

وشددت أثناء اللقاء على أن دور المراجعين يكمن فيرفع الوضع الراهن للمؤسسة، مع وضع يد المؤسسات التعليمة على مواطن القوة والضعف في أدائها؛ لتمكينها من وضع خطط التحسين والتطوير. 

كما أعربت الأستاذة رندا حلاوة مدير عام الإدارة العامة للجودةبوزارة التربية والتعليم عن سعادتها البالغة لتضافر الجهود وتكاملها والتعاون المثمر بين الهيئة والوزارة والسعي الجاد نحو تفعيل الجودة الحقيقية التي هي منهج وأسلوب حياة.

وثمنت قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بخصوص بدء تفعيل زياراتالمتابعة؛ للتحقق من استمرار استيفاء المؤسسة التعليمية المعتمدة لمعايير الاعتمادوتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.
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الكلمات المفتاحية

رئيس جودة التعليم العمل الرقمي

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