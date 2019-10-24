صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام أخر جلسات الأسبوع

بورصة الكويت





إختتمت بورصة الكويت ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ودعم الصعود قطاع النفط والغاز ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحاً 2.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5767.88 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحاً 1.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6284.74 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% رابحاً 3.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4761.60 نقطة.

وجرى التداول بختام تعاملات بورصة الكويت على 125.9 مليون سهم بقيمة 18.8 مليون دينار كويتى عبر 5608 صفقة ، وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.50%.