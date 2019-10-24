Advertisements
Advertisements
Advertisements

صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام أخر جلسات الأسبوع

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:42 م
Advertisements
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements
بورصة الكويت 

إختتمت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ودعم الصعود قطاع النفط والغاز ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحاً 2.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5767.88 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحاً 1.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6284.74 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% رابحاً 3.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4761.60 نقطة.
 
وجرى التداول بختام تعاملات بورصة الكويت على 125.9 مليون سهم بقيمة 18.8 مليون دينار كويتى عبر 5608 صفقة ، وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.50%.
 
وجاء سهم "شركة المعدات القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة الكويتية بارتفاع نسبته 10.81%، تليه مجموعة عربى القابضة بنسبة 10.27%، ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 20.99% تلاه شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 11.80%، تلاه  شركة دبى الأولى للتطوير العقارى بنسبة 6.47%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 19 ساعة

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

عاجل.. كواليس إصابة محمد محمود في قدمه الثانية أثناء التدريب

منذ حوالي 6 ساعات

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

منذ 42 دقيقة

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 15 ساعة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 6 ساعات

خطر كبير يواجه برشلونة.. والسبب تير شتيجن

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة الكويتية بختام تعاملات اليوم

صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بنهاية جلسة الخميس

تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الأربعاء

صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام أولي جلسات الأسبوع

قطاع الإتصالات يقود بورصة الكويت للصعود بختام جلسة الخميس

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات الخميس

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

07:40 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

03:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status