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صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام أخر جلسات الأسبوع
الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:42 م
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نيفين سمير
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بورصة الكويت
إختتمت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ودعم الصعود قطاع النفط والغاز ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحاً 2.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5767.88 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحاً 1.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6284.74 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% رابحاً 3.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4761.60 نقطة.
وجرى التداول بختام تعاملات بورصة الكويت على 125.9 مليون سهم بقيمة 18.8 مليون دينار كويتى عبر 5608 صفقة ، وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.50%.
وجاء سهم "شركة المعدات القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة الكويتية بارتفاع نسبته 10.81%، تليه مجموعة عربى القابضة بنسبة 10.27%، ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 20.99% تلاه شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 11.80%، تلاه شركة دبى الأولى للتطوير العقارى بنسبة 6.47%.
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