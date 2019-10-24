Advertisements
Advertisements
Advertisements

فريق طبي ينجح في استئصال ورم بالمبيض متشعب بالحوض من سيدة سبعينية في قنا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
تمكن فريق من أطباء وحدة الأورام، بقسم النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي بقنا، من إجراء عملية استئصال لورم بالمبيض متشعب بالحوض وملتصق بالأمعاء الدقيقة والغليظة من سيدة متقدمة في السن تبلغ ٧٥ سنة.

وأوضح الفريق الطبي، أن السيدة تعاني ألم أسفل البطن وانتفاخ وتم إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة وتبين وجود ورم بالبيض وتم استئصال ورم واستئصال للرحم العقد الليمفاوية للحوض والعقد الليمفاوية الجار أورطيه واستئصال منديل البطن في جراحة استغرقت ٤ ساعات.

وتعد هذه من الجراحات المتقدمة التي يوفرها قسم النساء والتوليد لأهالي جنوب الصعيد ويشمل الفريق الطبي الدكتور مصطفى خضري والدكتور محمد عبد الرحمن والدكتور احمد مجدي، والدكتور احمد عبد الباقي، والدكتور معاذ أحمد تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد الناصر عبد الجابر رئيس القسم وفريق التخدير الدكتور محمود اسماعيل والدكتور محمود فيصل، والدكتور عبد الباسط توغان، تحت إشراف الدكتور جاد سيد، رئيس قسم التخدير.
Advertisements

أخبار تهمك

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 15 ساعة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 6 ساعات

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

منذ 42 دقيقة

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 12 ساعة

خطر كبير يواجه برشلونة.. والسبب تير شتيجن

منذ ساعة و 9 دقيقة

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

عاجل.. كواليس إصابة محمد محمود في قدمه الثانية أثناء التدريب

منذ حوالي 6 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

07:40 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

03:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status