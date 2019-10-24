فريق طبي ينجح في استئصال ورم بالمبيض متشعب بالحوض من سيدة سبعينية في قنا



وتعد هذه من الجراحات المتقدمة التي يوفرها قسم النساء والتوليد لأهالي جنوب الصعيد ويشمل الفريق الطبي الدكتور مصطفى خضري والدكتور محمد عبد الرحمن والدكتور احمد مجدي، والدكتور احمد عبد الباقي، والدكتور معاذ أحمد تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد الناصر عبد الجابر رئيس القسم وفريق التخدير الدكتور محمود اسماعيل والدكتور محمود فيصل، والدكتور عبد الباسط توغان، تحت إشراف الدكتور جاد سيد، رئيس قسم التخدير.



تمكن فريق من أطباء وحدة الأورام، بقسم النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي بقنا، من إجراء عملية استئصال لورم بالمبيض متشعب بالحوض وملتصق بالأمعاء الدقيقة والغليظة من سيدة متقدمة في السن تبلغ ٧٥ سنة.وأوضح الفريق الطبي، أن السيدة تعاني ألم أسفل البطن وانتفاخ وتم إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة وتبين وجود ورم بالبيض وتم استئصال ورم واستئصال للرحم العقد الليمفاوية للحوض والعقد الليمفاوية الجار أورطيه واستئصال منديل البطن في جراحة استغرقت ٤ ساعات.