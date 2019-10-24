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خفض قيمة فائدة "بي تك" للصحفيين إلى 12% والتوصيل مجانا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:42 م
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بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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خاطبت شركة "بي تك" نقابة الصحفيين، بقرارها خفض فائدة المشتريات للزملاء أعضاء النقابة إلى 12% من 14%، وذلك للتقسيط على 12 شهر، وخفض قيمة الفائدة إلى 28%، للتقسيط على 24 شهرًا.

وكانت نقابة الصحفيين، وقعت بروتوكول تعاون مع شركة «بي . تك» للتجارة والتوزيع برئاسة الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك بحضور الكاتب الصحفي محمد شبانه سكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على البروتوكول.

وينص البروتوكول الذي تم توقيعه على تقديم عرض مميز للصحفيين لبيع جميع أنواع السلع المعمرة بالتقسيط المريح، وبدون مقدم مع منح الصحفيين فترة سماح شهرين قبل سداد القسط الأول.

ومن جانبه قال حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على البروتوكول، إن العرض المقدم من شركة «بي . تك» يشمل جميع أعضاء نقابة الصحفيين بالقاهرة وفرع الإسكندريه وجميع اللجان الفرعية بالمحافظات. 

كما يشمل العرض جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة، مؤكداً أن جميع المشتريات بالتقسيط وبدون مقدم نهائياً وبضمان بدل التدريب والتكنولوجيا.

وأشار «الرمحي» إلى أن العرض يشمل شراء جميع السلع من شركة «بي . تك» بالتقسيط على 12 شهر بدون مقدم وبفائدة 14%، مشيراً إلى أن سعر الفائدة للمواطن العادي هي 25% إلا أن الشركة منحت الصحفيين تخفيضاً على سعر الفائدة بلغ 11% ليتم البيع للصحفيين بفائدة 14% فقط.

وأكد حماد الرمحي أن العرض المقدم من شركة «بي . تك» يشمل إعفاء الصحفيين نهائياً من رسوم الإستعلام والتي تقدر بنحو 100 جنيه، كما أن عملية البيع تتم مباشرة ومن خلال فروع شركة «بي . تك» على مستوى الجمهورية بدون أى اجراءت استعلام سواء في عنوان العمل أو السكن، كما أن عملية تسليم البضائع للصحفيين تتم من أى فرع من فروع شركة «بي . تك» على مستوى الجمهورية.
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين بي تك

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