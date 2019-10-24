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طريقة تحضير السبرنج رول بالجبن

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:40 م
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بوابة الفجر
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مقادير السبرنج رول بالجبن
- عجينة السبرينغ رول : عبوة (جاهزة)
- جبن عكاوي : كوب (مقطع إلى مربعات)
- جبنة ايمونتال : كوب (مقطعة إلى مربعات)
- جبن موزاريلا : كوب (مقطع إلى مربعات)
- زعتر مجفف : ربع كوب
- الزيتون : نصف كوب (مقطّع إلى شرائح)
- الزيت النباتي : حسب الحاجة
- البيض : 1 حبة (مخفوق)

طريقة تحضير السبرنج رول بالجبن
في وعاء، اخلطي جبن العكاوي، جبن الإيمنتال، جبن الموزاريلا، الزعتر المجفف والزيتون.

افردي عجينة سبرنج رول على سطح العمل. أضيفي القليل من الحشوة على إحدى أطراف العجينة

لفّي هذه الأخيرة على شكل رول. أغلقي الطرف بإحكام بواسطة البيض المخفوق. 

كرّري العملية حتى انتهاء الكمية.

سخّني الزيت في قدر على نار متوسطة. 

إقلي حبات السبرنج رول حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي حبات السبرنج رول من الزيت وضعيها على محارم ورقية في طبق، وقدميها ساخنة.
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