عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

رحب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بالعودة إلى التدريب في الدوري البلجيكي حيث كان يتولى قيادة أندرلخت في عام 2016.

وقال رينيه فايلر في تصريحات لموقع "Walfoot" البلجيكي عن احتمالية العودة إلى للتدريب في الدوري البلجيكي: "ولم لا.. إذا كانت هناك فرصة جيدة في الدوري البلجيكي ومع فريق يلعب بطموحات الفوز بالدوري فلن أمانع في الأمر لكن لا توجد عروض في الوقت الحالي".





وأشار رينيه فايلر إلى أنه تعرض لحرب شرسة خلال توليه تدريب فريق أندرلخت البلجيكي بسبب تراجع النتائج من بعض وسائل الإعلام لكن مع ذلك العودة إلى الدوري البلجيكي ستكون رائعة.





وتولى فايلر تدريب الأهلي هذا وقاد المارد الأحمر في 6 مباريات فاز في جميعها منها بطولة السوبر المصري على حساب الزمالك.