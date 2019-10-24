Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:35 م
Advertisements
رينيه فايلر
رينيه فايلر
الفجر الرياضي
Advertisements

رحب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بالعودة إلى التدريب في الدوري البلجيكي حيث كان يتولى قيادة أندرلخت في عام 2016.

 

 

وقال رينيه فايلر في تصريحات لموقع "Walfoot" البلجيكي عن احتمالية العودة إلى للتدريب في الدوري البلجيكي: "ولم لا.. إذا كانت هناك فرصة جيدة في الدوري البلجيكي ومع فريق يلعب بطموحات الفوز بالدوري فلن أمانع في الأمر لكن لا توجد عروض في الوقت الحالي".

 


وأشار رينيه فايلر إلى أنه تعرض لحرب شرسة خلال توليه تدريب فريق أندرلخت البلجيكي بسبب تراجع النتائج من بعض وسائل الإعلام لكن مع ذلك العودة إلى الدوري البلجيكي ستكون رائعة.

 


وتولى فايلر تدريب الأهلي هذا وقاد المارد الأحمر في 6 مباريات فاز في جميعها منها بطولة السوبر المصري على حساب الزمالك.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رينيه فايلر اندرلخت الدوري البلجيكي الاهلي اخبار الاهلي اليوم

أخبار تهمك

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

منذ 39 دقيقة

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 12 ساعة

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كواليس إصابة محمد محمود في قدمه الثانية أثناء التدريب

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 19 ساعة

خطر كبير يواجه برشلونة.. والسبب تير شتيجن

منذ ساعة و 6 دقيقة

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

رينيه فايلر على أعتاب تدريب الأهلي

من هو رينيه فايلر.. مدرب بالصدفة.. تخصص مظاليم وأسلوب لا يناسب الأهلي

عاجل.. رينيه فايلر مديرا فنيا للأهلي رسميا

رينيه فايلر

مدرب الاهلي الجديد رينيه فايلر .. سيرة ذاتية قصيرة وبطولتان فقط

شوبير يكشف عن مفاجأة في جهاز رينيه فايلر مع الأهلي

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

07:40 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

03:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status