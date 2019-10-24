الرئيس اللبناني يتعهد بالمزيد من الإصلاحات مع تزايد الاحتجاجات

ناشد الرئيس اللبناني اليوم الخميس عشرات الآلاف من المحتجين الذين أغلقوا الطرق الرئيسية وشلوا الأمة لعدة أيام، وحثهم على دعم الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحها رئيس الوزراء بوصفها "الخطوة الأولى" نحو إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي.



ومع ذلك، رفض المتظاهرون المبادرة بالفعل، ولا يبدو أن الرئيس ميشال عون سيؤثر عليهم.



في خطابه المتلفز، تعهد عون ببذل كل جهد ممكن لتنفيذ إصلاح جذري، لكنه قال أيضًا إن التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا من داخل مؤسسات الدولة. وقال إنه يجب احترام حرية النقل، وحث المتظاهرين على إزالة حواجز الطرق.



لقد غرقت لبنان في الاحتجاجات منذ يوم الخميس الماضي، وهو شلل أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد ويهدد بإغراقها في حلقة أخرى من الفوضى وعدم الاستقرار.



اندلعت الاحتجاجات بلا قيادة بسبب ضرائب جديدة مقترحة، وتصاعدت إلى ثورة على مستوى البلاد ضد قادة البلاد الطائفيين الذين يتهمهم المتظاهرون بالفساد وسوء الإدارة.



تعليقات عون هي الأولى له منذ بدء الاحتجاجات. يوم الاثنين، حيث أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تأمل الحكومة أن تساعد في إنعاش الاقتصاد المتعثر، لكن ندد المتظاهرين بها باعتبارها وعودًا فارغة تهدف إلى تهدئة حركتهم. لقد أصروا على البقاء في الشارع حتى استقالة الحكومة. ودعا البعض الرئيس إلى التنحي.



بالنسبة إلى لبنان، كانت هذه الاحتجاجات هي الأولى من نوعها، حيث تحطمت المحظورات واستهدفوا الزعماء الطائفيين الأقوياء من مجتمعاتهم المحلية علانية.



وبينما تحدث عون، تجمهر المئات من الناس في وسط بيروت يستمعون إلى كلمته من خلال متحدث عملاق، قائلين: "هيا، غادروا، لقد تركتنا ولايتكم جائعين".



ورفضوا في وقت لاحق كلامه، قائلين إنه لم يقدم شيئًا جديدًا.



وقال عون "إن حزمة الإصلاح (الاقتصادية) التي تم تبنيها هي الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد صولجان الانهيار المالي والاقتصادي".



وعد الرئيس بأنه "لن يتم الرد على دعوة المحتجين"، مضيفًا أنه مستعد للحوار البناء.



وقال "سمعت الكثير من الدعوات لإسقاط النظام.. لا يمكن تغيير النظام في الساحات... يمكن أن يحدث هذا فقط من خلال مؤسسات الدولة".



حذر كل من الحريري وعون من أن استقالة الحكومة ستؤدي إلى فراغ آخر، في وقت تحتاج فيه البلاد بشدة إلى حكومة لإدخال إصلاحات لمساعدة الاقتصاد المتعثر.



دعا عون المتظاهرين لإرسال ممثلين للقاءه.



وقال "أنا مستعد للقاء ممثليكم الذين سيتحملون مخاوفك ويحدوند مطالبكم، ويمكنكم الاستماع إلى مخاوفنا بشأن الانهيار الاقتصادي.. يجب أن نعمل معًا لتحقيق أهدافكم دون التسبب في حدوث انهيار".



وأضاف "الحوار هو أفضل وسيلة للخلاص. أنا في انتظاركم"

