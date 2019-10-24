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"عبد الغفار" يبحث تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات مع وزير الاتصالات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:34 م
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اللقاء
اللقاء
اية حمروشي
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عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا هاما لمتابعة جهود الوزارتين في مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعة الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات المعرفية المميكنة على جميع طلاب الجامعات في كافة التخصصات العلمية، وتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية.

وقال خالد عبد الغفار إن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات؛ لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية، منها ميكنة كل أعمال الامتحانات بالجامعات، وتحويل الجامعات المصرية الحكومية إلى جامعات ذكية، موضحًا أهمية رفع كفاءة البنية التحتية في الجامعات المصرية لتحويلها إلى جامعات ذكية، سواء على المستوى الإداري أو التعليمي، مشيرًا إلى أن الجامعة الذكية تقوم على استخدام التقنيات الحديثة بما يفيد العملية التعليمية ويجعلها أكثر فعالية وحيوية.

وخلال الاجتماع اتفق الجانبان على إعداد خطة شاملة لتطوير البنية التكنولوجية بالجامعات؛ لتطبيق الاختبارات المعرفية المميكنة في جميع التخصصات على مرحلتين، على أن تشمل المرحلة الأولى اختبار طلبة القطاع الطبي، والذى يضم (طب أسنان، الصيدلة، الطب، العلاج الطبيعي، التمريض)، وتشمل المرحلة الثانية باقي التخصصات الجامعية.
"عبد الغفار" يبحث تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات مع وزير الاتصالات
"عبد الغفار" يبحث تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات مع وزير الاتصالات
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