عضو "الزراعات المحمية": المشروع القومي للصوب الزراعية سيحقق طفرة في الإنتاج

قال الدكتور وليد أبو بطة، عضو اللجنة العلمية للزراعات المحمية، إن الزراعات داخل الصوب أسلوب يتبع في عديد من الدول، حيث أنها طريقة تساهم في توفير مياه في ظل ندرة المياه، فضلا على أن الصوب الزراعية تعد حلا في ظل تأكل الأرض الزراعية.



وأشار "أبو بطة"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إلى أن جودة إنتاج الصوب الزراعية أفضل من إنتاج الأرض المكشوفة، حيث أن الصوبة تعد حماية للزراعات من الأتربة والحشرات، منوها بأنهم بدأوا في إنتاج فواكه داخل الصوب.



وأوضح أنه يمكن استغلال الصوب الزراعية زراعة الخضروات في غير موعدها، منوها بأن عدد العمالة المطلوبة في زراعات الصوب أقل من العدد المطلوب في الزراعات المكشوفة، مؤكدًا أن المشروع القومي للصوب الزراعية مدروس جيدا، وسيحقق طفرة في الإنتاج، ويفتح مجال أوسع للتصدير.