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"الجريمة واحدة والعقوبة مختلفة".. تعرف على عقوبات القتل

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:32 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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كثير من الناس يعتبر أن القتل له عقوبة واحدة يعاقب عليها المتهم ولكن يوجد ثلاثة أنواع من القتل ولكل نوع عقوبته الخاصة التي نص عليها القانون المصري، وترصد الفجر في السطور التالية تعريف كل نوع وعقوبته:

أولا: القتل العمد:
نصت المادة 230 من قانون العقوبات أن كل من قتل نفس عمدًا مع سبق الإصرار والترصد فيعاقب المتهم على ذلك بعقوبة الإعدام، كما أن القتل العمد لا يتحقق إلا بأمرين وهما:

1- إذا كان يقصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا

2- أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، اذا كانت العكس فلا يسمى قتل عمد.

ثانيا: القتل الخطأ:
1- نصت المادة 238 من قانون العقوبات على الشخص الذي تسبب فى موت شخص بالخطا ولم يقصد ذلك وذلك حدث نتيجة إهماله في هذة الحالة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه بإحدى هاتين العقوبتين، أما في حالة وفاة أكثر من شخص هنا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين.

2- وفي قانون العقوبات نصت المادة 244 أن كل من تسبب في جرح شخص أو إيذائه بالخطأ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة اذا كان المتهم تسبب للمجني عليه إصابة بعاهة مستديمة وتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه.
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قتل عقوبات القتل حوادث الفجر اخبار الحوادث

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