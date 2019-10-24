بعد دعوة "السيسي" للمشاركة.. ما أهمية منتدى "أسوان للسلام والتنمية"؟

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة العامة لمنتدى "أفريقيا- روسيا"، المنعقد بمدينة سوتشي الروسية، عن اعتزام مصر إطلاق النسخة الأولى من منتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامة" يومي 11 و 12 ديسمبر 2019، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية في مدينة أسوان جوهرة النيل والتي تعبر بحق عن الهوية الأفريقية لمصر.





ودعا الرئيس السيسي، كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الدول الأفريقية للمشاركة في أعماله والإسهام في مناقشاته بهدف إثراء التفاعل حول موضوعاته الرئيسية.









فكرة رائعة لمناقشة شئون السلام والتنمية

وأيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد منتدى لمناقشة شؤون السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر القادم بمدينة أسوان، قائلاً خلال قمة "روسيا- أفريقيا"اليوم: "إنها فكرة رائعة، من دون شك، نحن نؤيد عقد مثل هذه الفعالية".





منصة لبحث آفاق الربط بين السلام والتنمية

منتدى أسوان للسلام والتنمية، كان الرئيس السيسي أعلن عن إطلاق النسخة الأولى منه خلال كلمته، بجلسة ترأس مصر الاتحاد الأفريقي للعام الحالي، في فبراير الماضي خلال القمة الأفريقية الـ32 والتي عقدت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.





المنتدى سيكون منصة إقليمية وقارية يجتمع به قادة السياسة والفكر والرأي في مدينة أسوان لبحث آفاق الربط بين السلام والتنمية بشكل مستدام، بما يصنع فارقا ملموسا في حياة الشعوب، وفقا لما أعلنه الرئيس.





أسوان بدأت التأهب للمنتدى

بدوره أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته للجهات المعنية بالإسراع للاستعداد المبكر لإظهار مدينة أسوان بالشكل الحضاري والجمالي الذي يتواكب مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافتها لفعاليات "منتدى أسوان للسلام والتنمية" في منتصف ديسمبر القادم. الأمر الذي يتطلب سرعة الانتهاء من أعمال المرافق العامة والبنية الأساسية والرصف مما يستلزم التنسيق بين الجهات المعنية وإجراء حصر شامل للطرق التي تحتاج لأعمال رصف بشكل عام داخل المدن والقرى والمناطق النائية، وأيضاً تقوية الاتصالات والانترنت، مع رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والإضاءة.









يساهم في الترويج والتسويق السياحي لعاصمة الشباب الإفريقي

وبحسب بيان، جرى استعراض أوجه التعاون المطلوبة لإظهار مدينة أسوان في أبهى صورة ممكنة من خلال استثمار هذا الحدث الدولي الكبير في التجهيز الجيد شكلاً وموضوعاً، مع عرض متطلبات المحافظة العاجلة لوضع إمكانيات الدولة في إطار المتاح منها. وأكد محافظ أسوان على ضرورة الإستفادة من عقد هذا المنتدى بما يساهم في الترويج والتسويق السياحي لعاصمة الشباب الإفريقي مثلما حدث في ملتقى الشباب الإفريقى والعربي الذي استضافته المحافظة في مارس الماضي، بجانب رفع كفاءة البنية التحتية والتجميل والتشجير والتطوير، وأيضاً مطار أسوان الدولي، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والسياحية بما يصب في صالح المواطن الأسواني.





إطلاق مرحلة جديدة لعلاقات مصر مع إفريقيا وشركائها الدوليين

وعلى هامش زيارة وفد وزارة الخارجية لأسوان، في الرابع عشر من أكتوبر الجاري، تم عقد اجتماع موسع مع مسؤولي وقيادات الجهات الأمنية والتنفيذية، بالإضافة إلى مديري الفنادق السياحية للتنسيق في آليات تنفيذ التجهيزات المطلوبة لهذا المنتدى الدولي والذي سيشهد مشاركة عالمية واسعة من رؤساء الدول الإفريقية والصديقة حيث يعتبر أهم حدث دولي تنظمه مصر خلال عام 2019، ولاسيما أنه منسق لإطلاق مرحلة جديدة لعلاقات مصر مع إفريقيا وشركائها الدوليين، فضلاً عن إبراز مدينة أسوان كمقصد سياحي عالمي في ظل تغطية إعلامية مكثفة محلية ودولية.



