Advertisements
Advertisements
Advertisements

اغتيال قائد شرطة أفغاني وسط كابول

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:31 م
Advertisements
الشرطة الأفغانية
الشرطة الأفغانية
وكالات
Advertisements

أفادت وكالة سبوتنيك، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، باغتيال قائد شرطة أفغاني وسط كابول.

 

وذكرت الوكالة، أن حركة طالبان، أعلنت مسؤليتها عن العملية.

 

واستعادة قوات الأمن الأفغانية، السيطرة على منطقة بإقليم قندوز شمالي البلاد، حسبما  أعلن مسؤولون في أفغانستان.

 

واحتل مسلحو طالبان، منطقة "داشت إي آرشي" قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

 

كما استعادت قوات أفغانية خاصة (كوماندوز) السيطرة على المنطقة بعد ظهر الجمعة، حسب ما ذكره شاه خان شيرزاد، وهو عضو برلماني يمثل الإقليم.

 

وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية استعادة السيطرة على المنطقة.

 

وقال شيرزاد، إن "أربعة جنود، على الأقل، أصيبوا في العملية. وأضاف أن قوات أمريكية قدمت العون للقوات الأفغانية في العملية".

 

ومن بين الأقاليم الشمالية في أفغانستان، تحافظ طالبان على وجود قوي لها في قندوز منذ سنوات.

 

وكان مسلحو الجماعة سيطروا على مدينة قندوز، عاصمة الإقليم، لمدة أسبوعين في عام 2015.

 

ذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد، أن حركة طالبان أطلقت سراح 43 مدنياً، كانوا قد اختطفوهم من منطقة خواجه عمري بإقليم غزني.

 

وجاء في بيان صادر عن مكتب حاكم إقليم غزني، أن مسلحي طالبان اختطفوا 43 مدنياً بالمنطقة قبل يومين.

 

وأضاف البيان أن مسلحي طالبان أطلقوا سراح الرهائن مساء أمس السبت، بعد أن تدخل شيوخ القبائل المحليون وتفاوضوا مع المسلحين، ولم تعلق حركة طالبان على هذا الأمر حتى الآن.

 

وأوضح مسؤول أفغاني إن مقاتلي طالبان شنوا هجمات علي مناطق في تالوكان وحولها، عاصمة إقليم تخار الشمالي.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كابول الشرطة الافغانية افغانستان اغتيال قائد شرطة أفغاني

أخبار تهمك

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

عاجل.. تصريح قوي للرئيس السيسي بشأن سد النهضة خلال لقائه أبي أحمد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تأييد إخلاء سبيل وزير عدل الإخوان

منذ نصف ساعة

مصر تجني ثمار لقاء السيسي وأبي أحمد.. بيان هام لرئاسة الجمهورية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كواليس إصابة محمد محمود في قدمه الثانية أثناء التدريب

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ حوالي 7 ساعات

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس وزراء إثيوبيا يعلق على تصريح "الحرب مع مصر" بشأن السد

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 14 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مقتل 16 من قوات الأمن الأفغانية بهجمات شنها مسلحو طالبان

طالبان تطلق سراح 160 وتبقي 20 رهينة

معارك بين طالبان والقوات الأفغانية للسيطرة على غزنة

وكالة أفغانية: طالبان تطلق سراح 43 مدنيا

مسؤولون في أفغانستان: قوات الأمن تستعيد منطقة من طالبان

مقتل 18 شرطيًا أفغانيًا بهجوم لطالبان شمالي البلاد

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status