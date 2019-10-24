الاستعلام عن فاتورة التليفون في السعودية برقم الهوية عبر هذا الرابط

يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن فاتورة التليفون في السعودية برقم الهوية عبر رابط توفره وزارة الاتصالات السعودية عبر الموقع الإلكتروني لخدمة الاتصالات stc، مع الاستعلام عن العديد من الفواتير الإلكترونية الاخرى التي توفر ها شركة الاتصالات عبر موقعها الرسمي، وتعمل خدمة "خدماتي" على تسهيل وتوفير الوقت أمام السعوديين للاستعلام عن فاتورة التليفون stc في السعودية برقم الهوية.





الاستعلام عن فاتورة التليفون في السعودية برقم الهوية





طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون في السعودية، كما توضحها شركة الاتصالات عبر موقعها الإلكتروني، عبر الرابط التالي، هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا





وإليكم فيديو شركة الاتصالات في السعودية الذي يوضح طريقة سداد فاتورة التليفون برقم الهوية













من هنا للتسجيل لأول مرة للاستفادة من خدمة الاستعلام عن فاتورة الإلكترونية،

اضغط هنا للاستعلام عن الفاتورة برقم الهوية، يمكن زيارة الموقع التالي:





توفر فاتورة التليفون الإلكترونية التي يمكن للمواطن السعودي الاستعلام عنها برقم الهوية العديد من المزايا، بينها:





- يحفظ حساب MySTC الخاص بك الفواتير حتى ستة أشهر؛ قم فقط بحفظ نسخة PDF من الفاتورة واطبعها في أي وقت.





- سرعة الوصول إلى فواتيرك من خلال جهاز الكمبيوتر أو هاتفك الذكي عبر حساب MySTC الخاص بك على بوابة STC أو التطبيق.





- خيارات متعددة، سدّد فواتيرك عبر الإنترنت بواسطة البطاقات الائتمانية.





- تكاليف أقل، تحليل المخطّطات والرسوم البيانية؛ ومن الأمثلة على ذلك، أهم الأرقام الصادرة والحد من المدفوعات.





- العطاء، هي بديل صديق للبيئة مع فوائد ومزايا إضافية.

- الأمان، حل ممتاز لخصوصيتك؛ تكون تفاصيل الفواتير حصرية لك وحدك.





تفاصيل حول شركة الاتصالات السعودية





تعتبر شركة stc، هي شركة الاتصالات السعودية، والمعروفة اختصاراً بأسم إس تي سي، هي المشغل الأول لخدمات الاتصالات في السعودية، موفرة كافة الخدمات المتعلقة بخدمات الانترنت والتواصل عبر الهاتف بأقل قائمة أسعار أمام المقيمين والسعوديين في المملكة العربية السعودية، وتتيح كافة المعلومات عبر الموقع الإلكتروني.