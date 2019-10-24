وزير الرياضة يهنيء الإسماعيلي على الفوز في البطولة العربية

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى اتصالًا هاتفياَ بالمهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلي هنأه خلالها بالفوز على نادى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 20 فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات دور الـ16 من "البطولة العربية".









وأشاد صبحى بالأداء المتميز للإسماعيلي مشيرًا إلى أهمية بذل الجهد خلال مباراة الإياب والمباريات المقبلة ومن ثم الصعود إلى الأدوار النهائية.









ويشارك كل من الإسماعيلي والاتحاد السكندرى ضمن منافسات البطولة العربية، ومن المقرر أن يلتقى الاتحاد السكندرى مع نظيره المحرق البحرينى في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية.



