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ضعف وانقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:14 م
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انقطاع المياه
انقطاع المياه
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أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه عن ضعف وانقطاع المياه عن مناطق ( مركز ومدينة اوسيم ـ مركز ومدينة كرداسة ـ الجلاتمة ـ المناشي البلد ـ بهرمس ـ الحسانين ـ ذات الكوم ـ برقاش) لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 10 مساء الجمعة 25-10-2019 وحتى 6 صباح السبت 26-10-2019، نظرا لاعمال الصيانة بتوسعات محطة مياه امبابة.

وأهابت الشركة من السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.


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