بعد محمد محمود.. كل ما تريد معرفته عن إصابة الرباط الصليبي والأعراض وطرق الوقاية

تدخل إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بالرباط الصليبي ضمن إصابات مفصل الركبة الخاصة بالأربطة لكن ماذا نعرف عن إصابة الرباط الصليبي وطرق الوقاية منها.

الرباط الصليبي الأمامي هو أحد الأربطة التي تمر عبر منتصف الركبة ويربط عظمة الفخذ بعظمة الظنبوب ويساعد على تثبيت مفصل الركبة.

متى تصاب في الرباط الصليبي

تحدث إصابات الرباط الصليبي أثناء الضغط بوقة على الركبة أو تغيير الاتجاه بصورة مفاجئة وهو ما أكد موقع "mayoclinic" في الخطوات التالية

- تغيير الاتجاه بشكل مفاجيء

- تدوير القدم من الثبات

- التوقف فجأ أو الهبوط غير الصحيح بعد القفز

كيف تكتشف إصابة الرباط الصليبي

- يسمع صوت فرقعة في الركبة عند حدوث إصابة الرباط الصليبي الأمامي

- عدم القدرة على مواصلة الحركة بقوة ثم ورم شديد وسقوط عند محاولة تحمل الوزن





الوقاية من إصابة الرباط الصليبي

- تدريبات تقوية عضلات الساق التي تحمي الرباط الصليبي

- تقوية جذع الجسم

- تدريبات على ضع الركبة في أثناء القفز والهبوط.

- تدريبات لمعرفة أساليب الدوران المحوري الكامل والنصفي



