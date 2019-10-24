ضبط وإحضار الجناة المتسببين في واقعة ذبح "رضيعة السلام"

أمرت نيابة السلام بضبط وإحضار الجناة المتسببين في ذبح طفلة وملقاة بالشارع منطقة السلام وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة.



وأمرت النيابة في وقت سابق، بتشريح جثة طفلة عثر عليها مذبوحة وملقاة بالشارع، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وكما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وإرسال تقرير بها.



وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي رئيس مباحث السلام ثان، بلاغًا من الأهالي، مفاده العثور على جثة طفلة، مقتولة وملقاة في أحد الشوارع، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة في مقتبل العقد الأول من العمر، وترتدي ملابسها بالكامل، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.