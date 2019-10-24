عقب تبادل لإطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بمنطقة السحر والجمال



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن (الشرقية والإسماعيلية والقليوبية) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة قوات الأمن وقوات الأمن المركزي لاستهداف تلك العناصر، حيث أكدت التحريات والمعلومات قيام (عنصر إجرامي سن 24 - مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء ) بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من منطقة دائرة مركز فايد بالإسماعيلية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية من مجموعة العمل وحال إقتراب القوات لمكان تواجده بادر باطلاق وابلًا من الأعيرة النارية تجاههم، حيث بادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف وتبين مصرعه وعثر بجواره على (بندقية آلية، طبنجة، عدد 5 خزينة لبنادق آلية، عدد 214 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام، ميزان حساس، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، عدد 4 هواتف محمولة ).