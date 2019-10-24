Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقب تبادل لإطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بمنطقة السحر والجمال

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:11 م
Advertisements
المضبوطات
المضبوطات
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن (الشرقية والإسماعيلية والقليوبية) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة قوات الأمن وقوات الأمن المركزي لاستهداف تلك العناصر، حيث أكدت التحريات والمعلومات قيام (عنصر إجرامي سن 24 - مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء ) بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من منطقة دائرة مركز فايد بالإسماعيلية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية من مجموعة العمل وحال إقتراب القوات لمكان تواجده بادر باطلاق وابلًا من الأعيرة النارية تجاههم، حيث بادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف وتبين مصرعه وعثر بجواره على (بندقية آلية، طبنجة، عدد 5 خزينة لبنادق آلية، عدد 214 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام، ميزان حساس، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، عدد 4 هواتف محمولة ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر اخبار الحوادث

أخبار تهمك

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تأييد إخلاء سبيل وزير عدل الإخوان

منذ 34 دقيقة

مصر تجني ثمار لقاء السيسي وأبي أحمد.. بيان هام لرئاسة الجمهورية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تصريح قوي للرئيس السيسي بشأن سد النهضة خلال لقائه أبي أحمد

منذ أقل من ساعة

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كواليس إصابة محمد محمود في قدمه الثانية أثناء التدريب

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس وزراء إثيوبيا يعلق على تصريح "الحرب مع مصر" بشأن السد

منذ ساعة و 26 دقيقة

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. مقاطع فيديو تفضح تناقضات الهارب هشام عبدالله

منذ حوالي 7 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status