"الأرصاد" تكشف حقيقة حدوث إعصار في البحر المتوسط

أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أننا سنشهد هطول للأمطار على مختلف الأنحاء حتى يوم السبت المقبل، مع وجود انخفاض نسبي في درجات الحرارة، موضحًا أن هناك نشاط للرياح محدود في أماكن تساقط الامطار.



وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الخميس، أننا سنشهد استقرار في الأحوال الجوية على مختلف الأنحاء بداية من الأحد المقبل، موضحًا أن فصل الخريف لا يختلف كثيرًا عن فصل الشتاء، مناشدًا المواطنين بالحذر فيما يرتدونه من ملابس خلال الفترة القادمة.



وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار على مختلف الأنحاء، مناشدًا المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، وأخذ المعلومات من الأرصاد الجوية تجنبًا لما يحدث نتيجة ما يثار خلال تلك الفترة من شائعات، منوهًا إلى أن هناك شائعات يتم ترديدها اليوم حول كون هناك إعصار سيضرب البحر المتوسط، مشددًا على أنه لا توجد أعاصير على البحر المتوسط، وعادة ما تكون في المحيطات، ولكن قد تكون منخفضات جوية حادة بالبحر المتوسط خلال الـ 48 ساعة القادمة.

