تحرك برلماني لتعويض المُتضريين من الأمطار

تقدم النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لتعويض كل من تضرروا من الأمطار التي سقطت على عدد من المحافظات سواء الذين تهدمت منازلهم أو تلفت محاصيلهم الزراعية وغيرها من الأضرار الأخرى.الغرض،



وأشاد أبو جاد، بقرار المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة السوق بالمحافظات بشكل يومى من أجل الحفاظ على التوازن به والسعى إلى توافر السلع لضبط الأسعار في ظل حالة المناخ والسيول التي شهدها الشارع من أجل الحفاظ على توافر السلع واستكمال مبادرة التجار لخفض الأسعار لدعم المواطنين، مُشيرًا إلى أن تكليف مجلس إدارة كل غرفة بالتعاون مع الجهات المعنية بحصر الأضرار الناجمة عن هذه السيول فيما يتعلق بمنتسبيها في القطاعات المختلفة ووضع مقترحاتها حول سبل تعويض المتضررين ورفعها إلى الاتحاد لمناقشتها بشكل موسع وقانوني.