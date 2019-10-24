ضبط مرتكبي واقعة مقتل شخصين بالمنيا

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات بوصول (مزارع - مُقيم بدائرة المركز) متوفى إثر إصابته بجرح بفروة الرأس.



بسؤال شقيقه (مزارع - مُقيم بذات الناحية) قرر أنه أثناء قيام المتوفى بمعاتبة (مزارع آخر- مُقيم بذات الناحية) لوجود خلاف بينهما، حدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها نجل المزارع على المجنى عليه بسلاح أبيض "سنجة" كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وضُبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.



فى ذات السياق عُثر على جثة (المزارع – والد الجانى) أمام منزله بذات الناحية وبه آثار رش خرطوش بالجانب الأيسر، بسؤال (كريمته - ربة منزل) إتهمت نجل عم المجنى عليه الأول بإرتكاب الواقعة، وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم ( فرد خرطوش ) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة أخذًا بالثأر.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

