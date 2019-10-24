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دار الصحفى تصدر المجموعة القصصية "يوم اليتيم" لـ هند محمد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:04 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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صدر حديثًا عن دار "الصحفي" للنشر والتوزيع مجموعة قصصية بعنوان  "يوم اليتيم.. مستوحاه من حكايات واقعية"، للكاتبة هند محمد.

وجاء على غلاف الكتاب "الحياة مليئة بالواقعية التي تجبرنا على اتخاذ قرارات ربما يرفضها القلب..كم من أزمات تمر بنا لنظن أنها نهاية الحياة ويكسو السواد كل ما هو حولنا.. وتمضي الأيام وتمر لنجد بصمات الأزمة تهدأ وتقل حدتها حتى تتلاشى.. وتستمر الحياة  ونكمل مشوارنا بها.. لأننا أحياء خلقنا الرحمن  ليكون لنا بها كيان..نعم فأنا إنسان.. أحتاج أن أصنع اسمًا بتاريخ هذا الزمان.

المجموعة القصصية "يوم اليتيم" هو العمل الثانى للكتابة هند محمد، حيث صدر لها من قبل المجموعة القصصية "قلبى لرجل وقف خلفه الراجل" عن دار الصحفى للنشر والتوزيع.

قلبى لرجل وقف خلفه الراجل

جاء على غلاف المجموعة "أبصرت بعينى  حكايات البشر.. لكل منهم مايخشى منه وعليه.. جميعهم بين دمعة وابتسامة.. فأخذنى قلمى  كى أسطر هذه المجموعة القصصية..لتفيض بالقيم والمعانى الإنسانية و الرومانسية التى نحتاجها دائما. .لا يستطيع أحد أن يجزم أنها انعدمت بل هى موجودة.. ولكن علينا أن نسلط الضوء عليها. وأى تشابه بينها وبين الواقع فهو من قبيل الصدفة، فحياتنا اليومية مليئة بالكثير من القصص التى تستحق الكتابة عنها. فى هذه المجموعة سنجد العديد من الأحداث والقضايا.. حاولت معالجة كل قصة برؤية قد تكون عند البعض مثالية.. لكن إذا امعنا التفكير سنجد أنها الأقرب للنفس البشرية.. فإذا كانت يد الهزيمة قوية.. فحكمة الصبروالانتصار أبقى وأقوى.



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الكلمات المفتاحية

يوم اليتيم دار النشر اخبار الفنانين اخبار الفن

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