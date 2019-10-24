ضبط مرتكبي واقعة سرقة محول كهرباء خاص بإحدى شركات الاتصالات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة محول كهرباء خاص بإحدى شركات الإتصالات.



تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية بقيام سائق يعمل بإحدى شركات الإتصالات، مُقيم بدائرة المركز، بسرقة مولد كهرباء من الموقع الخاص بالشركة المشار إليها بمنطقة بدائرة قسم عتاقة بالسويس.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث المركز بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لرفض مسئولى الشركة إعطائه مستحقاته المالية نظير عمله بالشركة وأضاف بقيامه بنقل المحول بإستخدام سيارة نقل ملك والده، وبيعه لشخصين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما المحول، وإعترفا بعلمهما بأن المحول من متحصلات السرقة، وأرشد السائق عن السيارة المستخدمة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



