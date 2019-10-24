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قبول طلبات راغبي التدريب على 10 مهن بمعهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة مجانا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:03 م
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وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوي العاملة ومعهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة، يبدأ فرع معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة اليوم الخميس، في قبول طلبات راغبى التدريب علي 10 مهن مجانا، بدورات التدريب التحويلى على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، حيث تقدم المستندات والمقابلات الشخصية كل يوم خميس أيام 7 و14 نوفمبر المقبل.

كما تقدم الطلبات والمستندات والمقابلات الشخصية بالنسبة لفرع معهد السالزيان الإيطالي بالإسكندرية أيام الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، و6 و13 نوفمبر المقبل.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن المهن التى سيتم التدريب عليها في فرعي القاهرة والإسكندرية تشمل: لحام أرجون (TIG)، ولحام ثاني أكسيد الكربون، للحاصلين على دورة لحام أكسجين وكهرباء، وتركيبات كهربائية، وتبريد وتدريب وتكييف، وميكانيكا سيارات، ولحام أكسجين وكهرباء، وكهرباء تحكم آلي كنترول، للحاصلين علي دورة تركيبات، والتحكم العددى P.L.C.S.7. 200، للحاصلين علي دورات تدريبية في كهرباء تحكم آلي، والتحكم العددى P.L.C.S7.300 للحاصلين على دورات تدريبية فى التحكم العددى P.L.C.S.7. 200، والتحكم الرقمي خراطة C.N.C.

وأشار "سعفان" إلى أنه يشترط فى الطالب المتقدم للتدريب أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين، ومن خريجى المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ3 و5 سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية فوق المتوسطة والمؤهلات العليا، والجامعات والمعاهد الحكومية المصرية والخاصة، ولم يسبق له الحصول على منحة الوزارة للتدريب على دورات بالمعهد خلال عامين، وأن يكون من غير العاملين بأي جهة حكومية أو خاصة، ومتفرغا تفرغا كاملا للدورة، حيث أن مواعيدها صباحًا ومساءً.

كما يشترط أن يكون سن الطالب من 18 إلى 35 سنة، ويجتاز المقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للمتقدمين للالتحاق بكل من المعهدين يوم المقابلة، ويقدم إقرارا على نفسه بالالتزام التام بحضور الدورات، وحال الانقطاع أو الغياب لمدة 3 أيام متفرقة أو متتالية خلال مدة الدورة يتم إلغاؤها ويقوم بتسديد قيمة الدورة كاملة للوزارة، ولا تلتزم بتوفير مقر إقامة أو مصاريف انتقال للمتدربين خلال فترة الدورة.

وقال وزير القوي العاملة: إنه يتم تقدم الطلبات باليد مرفقا بها أصل وصورة من شهادة التخرج والتجنيد أو الإعفاء، وبطاقة الرقم القومى سارية، للاطلاع على الأصل والاحتفاظ بالصور، علي فرع القاهرة بمعهد السالزيان 3 شارع عبد القادر طه- الساحل - شبرا.

أما بالنسبة لفرع معهد السالزيان بالإسكندرية تقدم المستندات والمقابلات الشخصية، بمقر المعهد 99 شارع اللبان - الإسكندرية.

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