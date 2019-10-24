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بمشاركة ١٥٠ عالما عربيا وأجنبيا.. جامعة سوهاج تفتتح مؤتمرها الدولي الثالث في الكيمياء التطبيقية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:03 م
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بوابة الفجر
أبورية حسين
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افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للكيمياء التطبيقية وعلوم النانو، والذى ينظمه قسم الكيمياء بكلية العلوم بالتعاون مع الجمعية الدولية للكيمياء التطبيقية وتنمية المجتمع، وذلك بمدينة الغردقة في الفترة من ٢٣ حتى ٢٦ من أكتوبر الجاري.

حضر الافتتاح كلا من الدكتور أحمد عبدالله السماحي رئيس الجمعية، الدكتور أحمد محمد الصغير أستاذ الكيمياء بكلية العلوم ومقرر عام المؤتمر، وبمشاركة ١٥٠ عالم وباحث من أساتذة الكيمياء بمختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية وكذلك المراكز البحثية.

وفي بداية كلمته قدم رئيس جامعة سوهاج شكره للقائمين علي تنفيذ هذا المؤتمر وخروجه بشكل يليق بجامعتنا، وخاصة لأهمية هذه المؤتمرات في إثراء الحياة البحثية والعلمية، وقال أنه قد حان الوقت لتحويل البحث العلمى الأكاديمى إلى بحث علمى تطبيقى، وذلك من خلال الخروج بتوصيات حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع ويكون لها دور إيجابي في خدمة المجتمع، عن طريق تشكيل لجنة متخصصة يكون مهمتها متابعة تنفيذ هذه التوصيات.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، أن المؤتمر يضم نخبة من علماء مصر، وبمشاركة من دول فرنسا، السعودية، ألمانيا، كولومبيا، ليبيا، التشيك، الجزائر ولبنان، مثمناََ مجهوداتهم العلمية ودورهم البارز فى إنجاح هذا المؤتمر.

وأشار "عزيز" إلى أنه على مدار 4 أيام سيتناول المؤتمر 8 محاور هامة تدور حول عدة موضوعات منها كيمياء الحفز والبترول، التعليم والتخصصات المتعددة في الكيمياء، كيمياء التغذية والزراعة، كيمياء المعادن والجيوكيمياء، بالإضافة إلي كيمياء البيئة والكيمياء الخضراء، كيمياء الأدوية، علوم المواد والنانوتكنولوجي، وأخيرًا مواد الطاقة المتجددة.

والجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تشمل عرض21 ورقة بحثية، و104 بحث علمي ملصق، وفي ختام المؤتمر سيتم توزيع جوائز تشجيعية للشباب الباحثين الفائزين بأفضل بوستر وأيضًا لأفضل بحث تطبيقي مقدم خلال المؤتمر.

يذكر أن فعاليات الجلسة الأولى من المؤتمر كانت برئاسة الدكتور أحمد عزير، وتضمنت محاضرة علمية مقدمة من الدكتور الألماني وولفرام بومان wolfram Baumann، حيث تحدث فيها عن إستخدام الأصياف الجزيئية فى تطبيقات الآثار فى دولة كولومبيا.
بمشاركة ١٥٠ عالما عربيا وأجنبيا.. جامعة سوهاج تفتتح مؤتمرها الدولي الثالث في الكيمياء التطبيقية
بمشاركة ١٥٠ عالما عربيا وأجنبيا.. جامعة سوهاج تفتتح مؤتمرها الدولي الثالث في الكيمياء التطبيقية
بمشاركة ١٥٠ عالما عربيا وأجنبيا.. جامعة سوهاج تفتتح مؤتمرها الدولي الثالث في الكيمياء التطبيقية
بمشاركة ١٥٠ عالما عربيا وأجنبيا.. جامعة سوهاج تفتتح مؤتمرها الدولي الثالث في الكيمياء التطبيقية
بمشاركة ١٥٠ عالما عربيا وأجنبيا.. جامعة سوهاج تفتتح مؤتمرها الدولي الثالث في الكيمياء التطبيقية
بمشاركة ١٥٠ عالما عربيا وأجنبيا.. جامعة سوهاج تفتتح مؤتمرها الدولي الثالث في الكيمياء التطبيقية
بمشاركة ١٥٠ عالما عربيا وأجنبيا.. جامعة سوهاج تفتتح مؤتمرها الدولي الثالث في الكيمياء التطبيقية
بمشاركة ١٥٠ عالما عربيا وأجنبيا.. جامعة سوهاج تفتتح مؤتمرها الدولي الثالث في الكيمياء التطبيقية
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