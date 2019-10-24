صلاح حليمة: الفترة الحالية الوقت الأمثل لضخ الاستثمارات الروسية بإفريقيا



وأشار "حليمة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك تركيز كبير على خلق تعاون اقتصادي بين الدول الأفريقية وروسيا، فضلا على أن جلسة المنتدى تناولت الحديث عن تعزيز التعاون في مجال تحسين البنية التحتية.



ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الفترة الحالية هى الوقت المثالي لضخ مزيد من الاستثمارات الروسية والأجنبية في القارة الأفريقية، حيث أن القارة السمراء في مرحلة الانطلاق الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال برنامج واضح.



قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المنتدى "الأفريقي – الروسي" يعد انطلاقة قوية للتعاون الروسي الأفريقي في كافة المجالات، موضحا أن هناك هناك اهتمام كبير بالتعاون الروسي الأفريقي في مواجهة الإرهاب.