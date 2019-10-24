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الأردن: إحباط تهريب مليون حبة مخدرة علي الحدود مع السعودية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:35 م
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الفجر السعودي
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تمكنت مكافحة الخدرات في مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الخميس، من إحباط تهريب مليون حبة مخدرة "كبتاجون" متجهة من الأردن إلي الأراضي السعودية.

وأعلن المقدم عامر السرطاوي الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام، بأن فريق تحقيقي خاص من إدارة مكافحة المخدرات باشر منذ فترة بمتابعة معلومات وردت أليهم، تفيد حول قيام مجموعة من الاشخاص بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة؛ تمهيدا لتهريبها إلى احدى دول الجوار.

وأضاف "السرطاوي"، بأن فريق التحقيق ومن خلال جمع المعلومات، وتتبع عدد من الاشخاص المشتبه بهم، تمكن من تحديد طريقة التهريب، وذلك عن طريق تخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بمخابئ سرية أعدت داخل مركبة، وجرى تحديد موعد نقل الكمية بواسطة المركبة التي تم تجهيزها لإخفاء المواد المخدرة داخلها من أجل تسليمها لثلاثة اشخاص من جنسية عربية، وذلك تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار.

وذكر الناطق الإعلامي، أنه وفي الموعد المحدد لنقل وتسليم المركبة جرى متابعة حركة المركبة وضبطها والشخص الذي كان بداخلها بعد محاولته الفرار، وبتفتيش المركبة تم ضبط مليون حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة اخفيت بمخابئ سرية داخلها، وبذات الوقت توجهت فرق المداهمة والتفتيش لمكان تواجد الاشخاص الثلاثة من جنسية عربية، والذين كانوا بانتظار استلام المركبة وما بداخلها من مواد مخدرة، وتم ألقى القبض عليهم جميعاً، وجرى تحويل القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

الأردن: إحباط تهريب مليون حبة مخدرة علي الحدود مع السعودية
الأردن: إحباط تهريب مليون حبة مخدرة علي الحدود مع السعودية
الأردن: إحباط تهريب مليون حبة مخدرة علي الحدود مع السعودية
الأردن: إحباط تهريب مليون حبة مخدرة علي الحدود مع السعودية
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