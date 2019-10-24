تحرك برلماني حول عدم تنفيذ توصيات رئيس الوزراء بشأن طريق الفيوم الجديد

تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن عدم تنفيذ توصيات رئيس الوزراء بخصوص طريق الفيوم الجديد.



وقال والي، إن رئيس مجلس الوزراء قام بزيارة الى محافظة الفيوم بشهر مارس من عام 2019، تفقد العديد من المرافق والمنشات والمصانع، ووجه بضرورة الانتهاء من طريق يربط بين الفيوم والفيوم الجديدة، وتابع: "كان ذلك التوجيه بتاريخ 28مارس ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتحرك ساكنا، ولن يتم اى اتخاذ إجراءات فعالة لتنفيذ توصيات رئيس الوزراء".



كما أوضح النائب هشام والي، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، أن السبب فى هذا العزوف هو عدم وجود طريق مباشر من مدينة الفيوم الى الفيوم الجديدة، كأى مدينة جديدة تابعة للمحافظة، ولا سبيل فى الوصول الى الفيوم الجديدة إلا عن طرق يصعب على الساكن أو المستثمر أن يتناولها، فهي بعيدة للوصول الى الفيوم الجديدة، وغير ممهدة وتمر على عدة قرى وعزب، مؤكدًأ أنه منذ زيارة رئيس الحكومة إلى الان لم يتم إعداد اى خطط أو استراتيجيات او توقيت زمنى للانتهاء من هذا الطريق.



وتساءل: "ما سبب عدم تنفيذ توصيات السيد رئيس الوزراء؟ ومتى سيتم تنفيذها؟، وهل ستتحرك الحكومة بالتنفيذ وحل المشكلة؟.