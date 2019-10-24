عاجل.. تأكد إصابة محمد محمود بالصليبي ومدة غياب صادمة

تأكدت إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بالرباط الصليبي بناءً على الطبيب الألماني الذي أرسل مجلس محمود الخطيب له الأشعة للاطمئنان على اللاعب بشكل نهائي.

ونقل الطبيب الألماني لمجلس الأهلي إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للقدم اليسري ولذلك يحتاج إلى 9 شهور على الأقل من تاريخ إجراء الجراحة المنتظر أن يجريها في ألمانيا بناءً على رغبة القلعة الحمراء.









وشهد تدريب الأهلي أمس إصابة محمد محمود بدون تدخل من أحد وغادر التدريب وتوجه للمستشفى ليثتب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للقدم اليسرى بخلاف القدم اليمنى كان أجرى فيها عملية جراحية منذ 9 شهور لتأثره بالرباط الصليبي.

ومن المنتظر أن يسافر محمد محمود إلى ألمانيا لإجراء الجراحة تحت إشراف الخبير الألماني أندرياس فايلر باعتبارها أفضل بلاد العالم في هذا النوع من الجراحات

وتعاقد نادي الأهلي مع محمد محمود في شهر يناير الماضي من وادي دجلة وتعرض للإصابة بالرباط الصليبي في القدم اليمنى رغم أن الجماهير كان تعول عليه في قيادة خط الوسط مع حمدي فتحي، وغاب محمود لمدة 279 يومًا ثم عاد باللعب في مباراة الإعلاميين الودية يوم 14 أكتوبر الماضي واستبشرت الجماهير خيرًا قبل أن يتعرض لإصابة في القدم اليسرى هذه المرى.

وحرص شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي على التعليق على إصابة محمد محمود لدعم زميله على تويتر قائلًا: "خبر مؤلم جدًا إصابة محمد محمود وغيابه عن الفريق لمدة 6 أشهر أخرى لكن الحمد لله دائمًا وأبدًا".

وأضاف إكرامي: "اختبار صعب لشاب واعد لكني أثق في قوة عزيمتك وإصرارك وإيمانك، ابقى مبتسمًا متفائلاً يا محمد كما عاهدناك و ستعود أقوي بإذن الله".

وحرص تركي آل الشيخ الرئيس السابق للاتحاد العربي لكرة القدم في ظل احتمالات مدة غياب محمد محمود على دعم اللاعب عارضًا خدماته لعلاجه في أي مكان بالعالم حيث كتب على فيس بوك: "سلامات للاعب محمد محمود ولو أقدر أقدم حاجه في علاجه في أي مكان في العالم.. أنا جاهز".

بينما كتب محمد الجارحي عضو مجلس الأهلي عن علاج محمد محمود على فيس بوك: "نحزن ولا نيأس، هكذا تعلمنا في الأهلي وأنت أحد فرسان كتيبة القلعة الحمراء.. افتقدناك وكنا ننتظر عودتك بشغف، لكن شدة الابتلاء من علامات حب الله للعبد".

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