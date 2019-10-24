نجم برشلونة يطلب الرحيل

طلب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة من إدارة ناديه الرحيل عن النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ولم يشارك راكيتيتش في الكثير من المباريات مع الفريق الكتالوني هذا الموسم إلا في دقائق قليلة ولم يعتمد عليه المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي في تشكيل البلوجرانا.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "El Desmarque" فإن إيفان راكيتيتش طلب من إدارة نادي برشلونة السماح له بالخروج في الانتقالات الشتوية.



وأضافت الصحيفة بأن إدارة فريق برشلونة ووافقت على طلب اللاعب الكراوتي ومن المتوقع أن يرحل في يناير المقبل.



والجدير بالذكر أن أكثر من نادي أبدى اهتمامه بضم كرواتي مثل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وإنتر ميلان.