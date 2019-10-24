"الرحمانية قبلي" توعي المواطنين بأهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في قنا



وأوضح أن الندوة تهدف إلى توعية المواطنين حول أهمية المشروعات الصغيرة، وفقًا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، خاصة وأن المحافظة تعطي أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.



وأشار إلى أن الندوة التثقيفية الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، بحضور مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وبنك مصر، وتقام في العاشرة صباحًا، بمقر الوحدة المحلية بالرحمانية قبلي، يوم الأحد المقبل الموافق 27 أكتوبر 2019م.



قال رمضان علي، رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية قبلي، التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي، إنه سيتم عمل ندوة تثقيفية لأهالي قرى الوحدة المحلية، للتوعية حول تمويل المشروعات الصغير والمتوسطة والمتناهية الصغر.