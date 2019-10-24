اتفاق شراكة بين اريكسون وMTN لتعزيز التحول الرقمي





أعلنت MTN إحدى الشركات الرائدة لتزويد خدمات الاتصال في 21 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط عن اختيارها لشركة إريكسون (المسجلة في ناسداك: إريك) لرقمنة أنظمتها لإدارة الكتالوج وادارة الطلبات، اعتماداً على الخدمات التي توفرها منصات إدارة الكتالوج وإدارة الطلبات من إريكسون.





يتمثل دور نظام إدارة الكاتالوج في إطار هذا التعاون، برقمنة دورة حياة المنتجات بدءاً من عملية الإنشاء وصولاً إلى مرحلة التسليم. بينما يعمل نظام إدارة الطلبات على مساندة MTN وتعزيز قدراتها بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تنسيق عملية سير العمل المختلطة (الأنشطة الآلية واليدوية) عبر مجموعة الخدمات والأنظمة. وستعمل أنظمة دعم الأعمال BSS الرقمية من إريكسون على الاهتمام بالعمليات التجارية الأكثر أهمية، مثل عملية توفير الخدمة والحصول على الإيرادات، والتي ترتبط على نحو وثيق بمركز إدارة الإيرادات وتحسين تجربة العملاء في MTN .





وتعليقاً على التعاون، قال نيكوس آنجلوبولوس، المدير التنفيذي لوحدة تقنية المعلومات في مجموعة MTN: "سنتمكن بفضل تحديث أنظمتنا الداعمة للأعمال من توفير خدمات أكثر تميزاً. وتلعب حلول أنظمة دعم الأعمال من إريكسون دوراً محورياً في تمكين عملائنا من الاستمتاع بخدماتنا الجديدة التي تتميز بسرعاتها الفائقة وكفاءاتها العالية. كما يوفر لنا هذا التعاون القدرة على مواصلة التزامنا بتعزيز تجربة العملاء والاستجابة لطلبات المستهلكين لناحية الحصول على الخدمات المبتكرة، بالتزامن مع جهودنا الهادفة لتحقيق طموحنا الرقمي في مجال الاتصال. "





من جهته قال فادي فرعون، رئيس إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: " يدفع الطلب المرتفع والمتزايد من قبل المستخدمين للحصول على التطبيقات والخدمات والحزم واستخدامها على أجهزتهم، إلى ضرورة اعتماد استراتيجية أكثر مرونة لفرض الرسوم في الوقت الفعلي، وتبسيط العروض والاعتماد على عمليات التشغيل الآلي. وسيؤدي تحديث أنظمة MTN لدعم الأعمال إلى تسييل الأصول مع تلبية طلبات العملاء على نحو أفضل عبر توفير العروض الجديدة، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين المرونة بهدف تلبية متطلبات السوق على نحو أسرع لتسويق العروض الجديدة، وتخفيض التكاليف عبر عمليات مبسطة وحلول فعالة لناحية التكلفة الإجمالية للملكية."





وسيتم الإعلان عن الشراكة المميزة خلال فعاليات قمة مستخدمي أنظمة دعم الأعمال من إريكسون لعام 2019، الحدث العالمي السنوي لإريكسون الذي تستضيفه MTN في كيب تاون، جنوب أفريقيا. تُعقد الدورة العشرون من هذا الحدث في نفس المكان الذي عُقدت فيه الدورة الأولى، حيث سيتمكن المشغلين الذين يعتمدون على منتجات وحلول أنظمة دعم الأعمال من إريكسون حول العالم، من الاستماع إلى خبراء إريكسون العالميين، ومناقشة الأفكار والرؤى ووجهات النظر حول عمليات التحول الرقمي والاستراتيجيات والسياسات المتبعة في هذا المجال إضافة إلى استشراف مستقبل أنظمة دعم الأعمال.



